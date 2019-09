Premio Rotary 2019 all’eccellenza sammarinese

Il Presidente del Rotary Club di San Marino Paolo Rondelli con il Dirigente Scolastico Prof. Giacomo Esposito e la Presidente del Rotaract Sara Guerra hanno salutato gli studenti della Scuola Secondaria Superiore, premiati per aver conseguito la maturità con il massimo dei voti. Gli ottimi studenti di oggi rappresentano una formidabile promessa per il futuro, non solo perché saranno gli autorevoli professionisti di domani, ma perché sapranno essere, soprattutto, buoni cittadini e uomini buoni. Uomini e donne che grazie al loro impegno e al supporto di capaci insegnanti sapranno dare concretezza e speranza al futuro di questa Repubblica. Questo è lo spirito per il quale oltre quaranta anni fa è stato creato il premio Francesco Balsimelli, ora Premio Rotary e come sempre, nella serata della consegna, l’emozione degli studenti eccellenti della Repubblica di San Marino e dei loro genitori si rinnova, viva e tangibile. Nella serata di lunedì 9 settembre al Ristorante La Fratta il Dirigente della Scuola Secondaria ha sottolineato l’elevato livello raggiunto da anni dall’Istituto, illustrando anche l’importanza delle famiglie per il raggiungimento di ottimi risultati da parte dei giovani. Il Presidente Rotary ha voluto ricordare la recenti raccomandazioni della neo Ministra italiana Bellanova ai giovani, proprio laddove l’istruzione superiore, accompagnata da un percorso personale e professionale di seria dedizione, possa essere ulteriore e importantissimo strumento di affermazione delle proprie potenzialità. Con i ragazzi si è complimentato per questo primo ottimo risultato raggiunto invitandoli a cercare caparbiamente con la forza di volontà le risorse per proseguire un cammino degno nella scuola e nella vita. Nessuno da se è fenomeno, occorre pensare che sempre più in futuro si lavorerà assieme. Motivare i ragazzi è il primo compito della società per aiutare i giovani a cercare loro stessi in questa fase bellissima ma difficile della giovinezza. I giovani devono sentirsi e essere protagonisti, portando per il mondo il buon nome di San Marino. Premio Rotary 2019 Riservato ai maturati nei Licei della Rep.di San Marino con il punteggio massimo nel Liceo Economico Aziendale: Maiani Lorenzo Liceo Linguistico: Bologna Margherita Dall’Olmo Alessia Renzetti Chiara Liceo Scientifico: Alpini Davide con Lode Bianchi Beatrice Dolcini Federico Ghinelli Arianna Mattei Mirco Veronesi Beatrice Zafferani Pietro