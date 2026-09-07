Premio Rotary agli studenti, questa sera il riconoscimento alle eccellenze della Scuola Superiore di San Marino

Premio Rotary agli studenti, questa sera il riconoscimento alle eccellenze della Scuola Superiore di San Marino.

Si rinnova questa sera uno degli appuntamenti più significativi e longevi del Rotary Club San Marino: nel corso della conviviale del Club si terrà la consegna del Premio Rotary agli studenti della Scuola Superiore di San Marino che hanno concluso il proprio percorso liceale conseguendo il massimo dei voti. Un riconoscimento che affonda le proprie radici nella storia stessa del Rotary sammarinese. Istituito già nel 1962, a soli due anni dalla fondazione del Club, il Premio testimonia infatti da oltre sessant’anni il forte legame tra il Rotary Club San Marino e la scuola, e la volontà di valorizzare l’impegno, il talento e il merito delle nuove generazioni. A presiedere la serata sarà Giulia Magnani, Presidente del Rotary Club San Marino per l’annata rotariana 2026-2027. All’evento prenderanno parte il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, l’Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Teodoro Lonfernini, l’Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2072 per l’Area Romagna Sud–San Marino, Marino Albani, il Preside della Scuola Secondaria Superiore Giacomo Esposito e il Vicepreside Matteo Puerini, insieme ai rappresentanti del mondo della scuola, ai soci del Club, agli studenti premiati e alle loro famiglie. Momento centrale della conviviale sarà la relazione della professoressa Meris Monti, chiamata ad accompagnare la premiazione con una riflessione rivolta ai giovani e al significato dell’eccellenza e del merito. Con questa iniziativa il Rotary Club San Marino rinnova il proprio impegno nel riconoscere e valorizzare il merito, celebrando non soltanto l’importante traguardo raggiunto dagli studenti, ma anche il ruolo delle famiglie, della scuola e degli insegnanti che li hanno accompagnati nel loro percorso formativo. La serata sarà soprattutto l’occasione per rivolgere ai giovani premiati l’augurio di continuare a coltivare con passione e determinazione i propri talenti, mettendoli a frutto nel percorso che li attende e, in futuro, anche a beneficio della comunità sammarinese.

C.s. - Rotary Club San Marino

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