Premio San Marino 2022 per Mag Edgard

Il premio San Marino 2022 istituto dagli organizzatori del festival internazionale della magia di San Marino ( che si è svolto dal 22 al 24 aprile con il patrocinio della segreteria di stato per il turismo di San Marino) va ad Edgard Mauri di Barcellona in Arte Mag Edgard. Tale premio è stato istituito in questa edizione del Festival ed è stato attribuito all'unanimità a Mag Edgard come miglior spettacolo di grandi illusioni 2022. La targa, offerta dalla premiata gioielleria Giuseppe e Marco Arzilli è stata consegnata direttamente da Andreu Selvin grande personaggio della magia spagnola anch'esso di Barcellona presente al congresso di San Marino. Mag Edgard che ha chiuso il gran gala della magia di sabato 23 aprile al teatro Nuovo di Dogana presenta uno spettacolo in stile Tim Burton con una troupe di otto persone su scena, coreografie fantastiche e il costumi strepitosi il tutto accompagnato da musiche altamente suggestive.