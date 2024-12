Preoccupazione dei Docenti per il futuro dell’Istituto Musicale Sammarinese

Preoccupazione dei Docenti per il futuro dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Il personale Docente dell’Istituto Musicale Sammarinese intende esprimere profonda amarezza e preoccupazione per la mancata ratifica del Decreto Delegato n.150/2024 - Riforma dell’Istituto Musicale Sammarinese. La Legge istitutiva dell’IMS, risalente al 1994, risulta da anni profondamente inadeguata per il corretto funzionamento, la gestione e la crescita del nostro Istituto. Il Decreto di Riforma, sostenuto dal Presidente Giacomo Volpinari, frutto di anni di incessante lavoro e di confronto con le Segreterie di riferimento, i tecnici e tutti gli organismi IMS (CdA e Collegio dei Docenti), è stato ritirato, senza alcun preavviso, nell’ultimo giorno utile per la sua ratifica. Alle soglie del 50° anniversario, l’IMS oggi è una Istituzione completamente trasformata rispetto alla sua costituzione. Oltre ai corsi ordinari, che coinvolgono più di 500 iscritti, l’Istituto opera sul territorio con decine di progetti molto apprezzati, in collaborazione con tutti gli ordini scolastici, l’ISS ed altri Enti e Istituzioni. In assenza del nuovo inquadramento normativo, la gestione dell’Istituto rischia di essere fortemente compromessa con un conseguente ridimensionamento di tutte le attività. In questo particolare momento, desideriamo esprimere tutto il nostro apprezzamento e sostegno al Presidente Giacomo Volpinari che con grande abnegazione, competenza e passione ha affrontato e gestito tutte le criticità, consentendo all’Istituto di operare e crescere, arrivando anche a sopperire alla mancanza del personale amministrativo necessario per il suo funzionamento. Alla luce della attuale situazione, desta profonda preoccupazione l’incertezza legata alla scadenza del mandato di Giacomo Volpinari, figura a nostro parere fondamentale per la gestione di questo processo di riforma. Auspichiamo che il suo incarico possa essere riconfermato, garantendogli tutto il sostegno necessario. Rivolgiamo pertanto un appello alle Istituzioni chiedendo con fermezza un segnale urgente che possa sbloccare una situazione divenuta ormai insostenibile.

I Docenti IMS

