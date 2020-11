Preparazione all’esame di stato per dottori commercialisti: ultimi giorni per l’iscrizione al corso Il percorso formativo organizzato dall’Ordine di Rimini prenderà il via martedì 10 novembre e si terrà in modalità webinar

Ultimi giorni per iscriversi al corso di preparazione all’Esame di Stato per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili organizzato dall’Ordine di Rimini in collaborazione con la Scuola di Economia e Management del Campus di Rimini e Uni.Rimini S.p.a.. A causa dell’emergenza sanitaria tuttora in atto il corso, in partenza martedì 10 novembre, si terrà in modalità webinar. L’iscrizione dovrà essere presentata entro domenica 8 novembre, secondo le modalità esplicitate al seguente link. Sono previste 48 lezioni, programmate il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 19:00, che si concluderanno il 20 maggio prossimo con la consegna degli attestati. Il corso rappresenta un’importante occasione di crescita per i praticanti, un percorso fondamentale per la formazione di quanti si apprestano a intraprendere la libera professione.



