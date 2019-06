Presentata a Roma la Giornata Internazionale dello Yoga: sabato 15 giugno le celebrazioni a San Marino

L’Ambasciata della Repubblica di San Marino ha partecipato alla Conferenza Stampa organizzata dall’Ambasciata dell’India a Roma per la presentazione delle celebrazioni della Giornata Internazionale dello Yoga 2019. Ogni anno, in tutto il mondo, il 21 giugno è celebrato come la Giornata Internazionale dello Yoga (IDY). L’11 dicembre del 2014, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 21 Giugno, giorno del Solstizio d’Estate, Giornata Internazionale dello Yoga. Da quel momento, l’IDY è stata celebrata annualmente dagli Stati membri delle Nazioni Unite con grande entusiasmo. L’Ambasciata indiana celebrerà la 5° Giornata Internazionale dello Yoga a San Marino il 15 giugno e a Roma il 21 giugno. L’ambasciatore Reenat Sandhu ha rimarcato l'importanza dello yoga, come una antica disciplina indiana nata migliaia di anni fa per il benessere fisico e spirituale del genere umano. La parola Yoga deriva dal sanscrito e significa unire o unione, simboleggiando l’unione del corpo con la consapevolezza. Divenuto popolare in tutto il mondo per i suoi immensi benefici per la salute, lo Yoga non solo aiuta a migliorare la salute fisica, ma dona anche pace interiore, riducendo stress e ansia. In anni recenti, la ricerca medica ha scoperto molti dei benefici fisici e mentali offerti dallo yoga, corroborando l’esperienza di milioni di praticanti. L’Ambasciatore dopo aver presentato l’evento romano che si terrà a Piazza del Campidoglio, il 21 giugno alle ore 18.30, si è detta onorata di aver potuto organizzare questo importante evento per la seconda volta anche nella Repubblica di San Marino. Con il patrocinio della Segreteria di Stato Affari Esteri, Segreteria di Stato Turismo, Segreteria di Stato Istruzione, Cultura e Sport, la Giornata Internazionale dello Yoga si celebra sabato 15 giugno 2019, al Campo Bruno Reffi, a partire dalle ore 15.30 fino a sera. Alle ore 17.00 il Segretario Podeschi e l’Ambasciatore Sandhu inaugureranno l’evento, di seguito di svolgerà una speciale sessione di yoga basata sul Common Yoga Protocol, con posture semplici e facili guidate da insegnanti qualificati. L’evento sarà seguito da una performance di danza classica indiana Kathak, e da una cena con menù vegetariano per celebrare la settimana del Food Festival. L’Ambasciatore Sandhu ha invitato i praticanti yoga, gli appassionati e i principianti a partecipare con entusiasmo agli eventi organizzati in Italia e a San Marino, sperando che queste celebrazioni, possano creare non solo una maggiore consapevolezza sui benefici dello Yoga e della meditazione, ma possano anche favorire l’adozione di atteggiamenti più olistici nella vita, infondendo equilibrio tra attività terrene e spirituali.