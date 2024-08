Presentata a Villa Manzoni la 45ma edizione del Meeting di Amicizia fra i Popoli di Rimini

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha ospitato, nel pomeriggio di ieri a Villa Manzoni a Dogana, un’anteprima della prossima edizione del Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, che si terrà alla Fiera di Rimini dal 20 al 25 agosto prossimi. D’intesa con la Fondazione Meeting, con la quale San Marino intrattiene un ottimo rapporto di collaborazione, si è tenuto il Convegno “Europa. Uniti nella Diversità. Dalle origini ad oggi”, con l’attiva partecipazione del Segretario di Stato Luca Beccari, del Presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, Bernhard Scholz e del Segretario Generale della Fondazione Alcide De Gasperi, Paolo Alli. Dalle parole dei relatori, la condivisione della formula e dei contenuti della pluridecennale manifestazione riminese, che a fine estate accende i riflettori sui temi salienti dell’attualità politica-istituzionale, culturale, economica e sociale, promuovendo dibattiti e confronti sulle sfide di Stati, società e singolo individuo. Nel pomeriggio di ieri si è parlato di Europa, alla presenza di una nutrita e interessata platea. Il Segretario di Stato Beccari ha riattualizzato le fasi del percorso che San Marino ha condotto nella definizione dell’Accordo di Associazione e sui passaggi fondamentali che apriranno nuovi scenari e prospettive di crescita e sviluppo. Appassionante, da parte di Paolo Alli, la ricostruzione storica e l’attualità del messaggio propugnato da uno dei padri fondatori del progetto europeo, Alcide De Gasperi, che ebbe sempre chiara la visione di un’Europa che non sostituisse i singoli Stati, ma che consentisse loro di integrarsi e sostenersi a vicenda e di lavorare insieme. Il Presidente Scholz ha promosso e illustrato la kermesse riminese, richiamando il senso dell’impegno del Meeting di Rimini, finalizzato alla promozione di una cultura del dialogo, aperta ai temi salienti dell’individuo in rapporto ai cambiamenti e ai nuovi assetti geopolitici, culturali e sociali.

