Presentata, alla presenza del pedagogista Prof. Daniele Novara, la Comunità Educativa Territoriale nata grazie alla convenzione fra Verucchio, Santarcangelo e Poggio Torriana: cos'è e cosa offre.

I tre Comuni della bassa Valmarecchia insieme per un nuovo progetto educativo. Ieri a Verucchio C’Entro Supercinema di Santarcangelo si è tenuta la serata dedicata alla presentazione dei lavori della CET per il prossimo triennio. La CET – Comunità Educante Territoriale è un progetto che promuove l'integrazione tra scuola e territorio, sostenuto dai Comuni di Santarcangelo, Poggio Torriana e Verucchio tramite una convenzione. Si propone di creare un sistema formativo integrato attraverso il coordinamento di scuole, enti locali e altri soggetti territoriali, per offrire occasioni di informazione, riflessione culturale e sperimentazione a beneficio della comunità. Un punto di inizio, perché nei prossimi mesi prenderanno corpo nuove iniziative pensate per provare il gusto di parlare di educazione e partecipare alla costruzione di un "pensare educativo" frutto di una rinnovata alleanza tra tutti gli attori che compongo una comunità educante.

Arte, lettura, tecnologia

Sono le tre direttrici attraverso cui la CET, grazie alla collaborazione con il Cantiere poetico, le biblioteche, ed un percorso tutto nuovo dedicato al tema fondamentale dell'educazione al digitale, continuerà a proporsi come quel soggetto che tesse legami e stimola alleanze verso una piena e bella condivisione di responsabilità in ambito educativo. L'ospite era il Prof. Daniele Novara rinomato pedagogista che nella sua relazione dal titolo "Nessuno si educa da solo" ha spiegato la sua visione e raccontato la sua esperienza. Erano presenti del comitato scientifico Barbara Darolt, Mirco Ciavatti, Alessandro Zanchettin, l'assessore Filippo Borghesi del Comune di Santarcangelo, Paolo Masini e Claudia Pazzini per il Comune di Verucchio, Ronny Raggini sindaco di Poggio Torriana. La serata ha riscosso grande interesse da parte del mondo della scuola: erano presenti fra gli altri la nuova Direttrice Reggente dell'istituto comprensivo di Verucchio e numerosi insegnanti oltre a tanti cittadini E' un bell'inizio per la CET che parte subito con un progetto sull'arte che si svilupperà su tutto il territorio della bassa Valmarecchia (Verucchio, Poggio Torriana e Santarcangelo) con "Cantiere Poetico" https://www.cantierepoetico.org/ e progetti legati alla cultura tramite la Biblioteca di Verucchio. La CET inoltre sarà un contesto in cui far nascere e sviluppare progetti educativi con risvolti complementari all'istruzione scolastica. Il tutto grazie alla convenzione sottoscritta dai tre Comuni della bassa valle del Marecchia.



