Presentata ieri la collana di pubblicazioni digitali Studi e Dibattiti. Primo volume dedicato al “Messaggio di umanesimo aggiornato e rinforzato” offerto dal Presidente Antonio Patuelli.

A ventidue anni dalla sua costituzione, l’Associazione Bancaria Sammarinese avvia la Collana di pubblicazioni digitali Studi e Dibattiti con l’obiettivo di offrire alla vasta platea dei navigatori della Rete contributi su temi bancari, finanziari, economici e sociali di attualità, dando voce a esperienze, testimonianze e riflessioni di studiosi ed esperti di primo piano. Il primo volume è dedicato al “Messaggio di umanesimo aggiornato e rinforzato” offerto dal Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, in occasione della Tavola Rotonda “Unione Europea: visione, strategia e azione” del 25 gennaio 2025. Un messaggio nel quale l’esimio Ospite descrive una visione europea calata nella realtà internazionale, soffermandosi sui benefici della crescente integrazione, e, spaziando con sguardo lucido e attento, si concentra sulla ruvida attualità del nostro tempo, offrendo il suo punto di vista sull’escalation di violenza morale e dei linguaggi, sulla riadozione della pena di morte, sulla rinnovata concorrenza economica che ha sancito in via definitiva la fine del secondo dopoguerra, sulla competitività e sulle nuove tecnologie. Il volume è disponibile sul sito dell’Associazione, alla pagina dedicata (https://abiesse.sm/collana- abs/), dove saranno pubblicati anche i prossimi contributi editi da ABS.



c.s. ABS - Associazione Bancaria Sammarinese



