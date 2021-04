Presentata l’Istanza d’Arengo in opposizione alla chiusura della Scuola Elementare di Città

II Coordinamento della presente iniziativa rende noto alla cittadinanza che Sabato 3 aprile 2021 è stata presentata l’Istanza d’Arengo in opposizione alla chiusura della Scuola Elementare di Città. Va segnalato il fatto che l’Istanza d’Arengo, nonostante le difficoltà dovute alla Pandemia e alle norme di sicurezza poste in essere per contrastarla, ha raccolto, oltre 170 firme nonostante il breve lasso di tempo intercorso tra l’annuncio delle intenzioni del Governo e il termine per la presentazione dell’Istanza stessa. La qualcosa sta a significare il forte interesse di tante famiglie e di tanti cittadini alla tematica introdotta con la nostra iniziativa. D’altronde, dopo la famiglia, la Scuola Elementare è il primo riferimento attorno al quale si costruisce il senso di appartenenza ad una comunità. Ci auguriamo che questa nostra democratica iniziativa, unitamente alle iniziative che eventualmente proporremo pubblicamente, possa fare riflettere e modificare gli orientamenti assunti rispetto al Plesso “La Sorgente” di San Marino Città.

c.s. Coordinamento Istanza d'Arengo

