Presentata la campagna "Acqua viva" ai sindacati.

Con un risparmio medio annuo di 800 euro per una famiglia di 4 persone la campagna informativa è un atto doveroso verso le tante famiglie in difficoltà.

Nella mattina di mercoledì, Gabriele Geminiani, già ideatore del Green Festival, ha incontrato presso la sede dell’USL le tre sigle sindacali per la presentazione della Campagna pubblicitaria integrata “ACQUA VIVA! Il sogno di una cosa usa e getta”.

La Campagna è patrocinata e sostenuta dalle Segreterie di Stato al Lavoro, Territorio, Istruzione e Giustizia con delega alle Famiglie.

La campagna “ACQUA VIVA! Il sogno di una cosa usa e getta” è una campagna diretta alle scuole primarie, che rappresentano la fascia scolastica più recettiva, e si prefigge di affrontare due temi cruciali nel panorama della sostenibilità.

Il primo la valorizzazione dell’idropotabile (acqua del rubinetto) erogata dall’Azienda dei Servizi. Il secondo la lotta alla plastica sulle nostre tavole. La Campagna si avvale di una favola libro dal titolo “Il sogno di una cosa usa e getta”. Un progetto editoriale pensato ad hoc per un target di pubblico decisamente ampio: 6 – 100 anni. La Campagna comprende anche un questionario che i bambini porteranno a casa insieme al libro. In forma anonima i genitori dovranno fornire risposte circa usi e consuetudini sul consumo dell’acqua da bere in famiglia.

“Si tratta di una campagna sia ecologica che etica, doverosa verso le persone più povere che non riescono ad arrivare a fine mese. Un percorso a step – spiega Geminiani - ma bisogna crederci e servono figure di coordinamento che seguano costantemente la campagna, che in qualche modo si ricollega a quella contro lo spreco dell'acqua, partita tardi e in sordina lo scorso anno. Altrimenti sono solo iniziative spot, che non lasciano traccia.” Ottimo l’accoglimento dei sindacati al punto che la piccola conferenza è diventata un vero tavolo di confronto, con la volontà da parte degli stessi di fare da cassa di risonanza al virtuoso progetto. La conferenza di presentazione ufficiale della Campagna è prevista per metà febbraio, mentre la distribuzione dei libri nelle classi interessate, avverrà nella prima quindicina di marzo.



Nella foto da sx Giovanna Bartolucci (CDLS), Gabriele Geminiani, Marco Santolini e Olga Mattioli (USL) Andrea Leradini (CdSL)



