Presentata la galleria virtuale di Palazzo Begni e il nuovo sito della Segreteria

In concomitanza con l’incontro annuale del Corpo Diplomatico e Consolare sammarinese del 2 settembre e con la Festa della Repubblica del giorno seguente, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri ha presentato questa mattina in conferenza stampa presso Palazzo Begni un duplice progetto di valorizzazione dell’identità istituzionale: la nuova Galleria Virtuale di Palazzo Begni e il nuovo sito web della Segreteria di Stato e del Dipartimento Affari Esteri. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario di Stato alle Finanze Marco Gatti, il Direttore del Dipartimento Affari Esteri Matteo Mazza, il prof. Pier Giorgio Pasini e l’Amministratore Delegato di AC&D Solution Mauro Duca. Attraverso queste due importanti iniziative la Segreteria di Stato ha puntato e investito sull’innovazione e sulla digitalizzazione. La Segreteria di Stato ha fortemente voluto la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale di Palazzo Begni, una delle più importanti icone di rappresentatività istituzionale, attraverso la creazione di un tour virtuale guidato che mostra a 360° l’interno delle sale e le sue opere, articolato in vari percorsi tematici e da oggi fruibile online sul nuovo sito della Segreteria di Stato. I testi descrittivi sul Palazzo e le schede di approfondimento del patrimonio artistico ospitato al suo interno, sono state curate dal Prof. Pier Giorgio Pasini, figura di rilievo del settore e già co-autore della pubblicazione ”Palazzo Begni. Tracce di storia sammarinese” ed oggi presente in conferenza stampa. “Oggi apriamo le porte ad un viaggio virtuale esclusivo dentro Palazzo Begni a chi vorrà immergersi, con uno smartphone, un tablet o un PC, tra la storia, la bellezza artistica e le stanze di questo simbolo identitario, che solo in rare occasioni è aperto al pubblico, essendo sede di due Segreterie di Stato e del Dipartimento per gli Affari Esteri, - ha affermato il Segretario di Stato Beccari - ” Il Begni, come ha citato il Prof. Pasini è uno “scrigno di devozione ed arte”, io vorrei aggiungere che oltre ad essere un museo di oggetti, arredi e manufatti artistici, è anche la casa della diplomazia sammarinese. E la sua forza è proprio quella di sintetizzare e fondere stili e funzioni diverse, rispettandoli tutti e aggiornandoli con lo spirito del nuovo tempo”. Inoltre, oggi si è inaugurato il nuovo sito della Segreteria di Stato del Dipartimento Affari Esteri, presentato nella sua rinnovata veste grafica ed ampliato di contenuti. Il nuovo portale, oltre a riportare le informazioni già presenti, ha fortemente ampliato i servizi per l’utenza, tra cui la sezione riguardante le informazioni per chi viaggia, le opportunità di studio e lavoro per giovani sammarinesi che vogliono fare un’esperienza all’estero, informazioni per chi vuole stabilirsi a San Marino con una pagina dedicata a residenze e permessi di soggiorno, informazioni per chi vuole intraprendere il percorso dell’Adozione Internazionale, e dichiarazioni di equipollenza e riconoscimento dei titoli di studio. I due progetti presentati oggi sono stati sviluppati e realizzati da AC&D Solution, azienda leader nel processo di innovazione digitale.