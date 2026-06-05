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Presentata la giornata dedicata alla riapertura del “Villino Bonelli” e all'intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali

5 giu 2026
Presentata la giornata dedicata alla riapertura del “Villino Bonelli” e all'intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali

È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa svoltasi al Parco Montecchio, il ricco corollario di eventi in programma sabato 6 giugno 2026, dedicati alla riapertura del Villino Bonelli e all'intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali, fondatore dell'Associazione Micologica Sammarinese, un appuntamento che unisce memoria, ambiente e partecipazione della comunità. L'iniziativa rappresenta un importante momento di valorizzazione del patrimonio storico, ambientale e sociale della Repubblica e si inserisce nel percorso da tempo intrapreso, di recupero e promozione degli spazi pubblici e delle aree naturalistiche del territorio sammarinese. Nel corso della conferenza stampa, il Segretario di Stato Matteo Ciacci ha sottolineato come l'evento costituisca un'importante occasione per restituire alla cittadinanza un luogo significativo della nostra storia e, allo stesso tempo, rendere omaggio a una figura che ha lasciato un'impronta indelebile e profonda nella cultura ambientale del Paese. Particolare attenzione è stata dedicata agli interventi realizzati sul Villino Bonelli, recuperato grazie alla collaborazione tra la Segreteria di Stato e l'A.A.S.L.P. L'edificio, inserito in un contesto di grande pregio naturalistico, tornerà a essere un punto di riferimento per la comunità, valorizzando la memoria storica del luogo e favorendo nuove opportunità di fruizione pubblica.

Nel corso dell'incontro è stato inoltre illustrato il significato dell'intitolazione del Piazzale del Parco Montecchio a Marino Cardinali, figura di primo piano nel panorama associativo sammarinese e promotore di una cultura fondata sul rispetto dell'ambiente, sulla conoscenza del patrimonio naturalistico e sulla tutela della biodiversità. 

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio




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