Presentata la guida “Sulle orme del Santo Marino-Peregrinatio Marini”.

Questa mattina presso la Segreteria di Stato per il Turismo si è svolta la conferenza stampa di presentazione della guida “Sulle orme del Santo Marino-Peregrinatio Marini”, un prezioso strumento operativo e culturale per pellegrini sia turisti che sammarinesi.

Si tratta dell’ultimo tassello cronologico di un luminoso progetto avviato il 20 aprile 2023 con l’inaugurazione del Cammino del Santo Marino, tappa fondamentale del programma strategico di valorizzazione della Repubblica di San Marino come meta di turismo della spiritualità, percorso iscritto dall’aprile 2024 nel Catalogo dei Cammini Religiosi Italiani.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Segreteria di Stato per la Cultura e la Segreteria di Stato per il Territorio e in sinergia con la Diocesi San Marino–Montefeltro, definisce un itinerario strutturato di circa 80 km che si snoda da Rimini a Pennabilli, con ideale partenza da Arbe, Terra d’origine del Santo Marino, distribuiti su 4 tappe pensato per essere percorso a piedi o, in alcuni tratti, in bicicletta, sulle orme del percorso compiuto dal Santo Fondatore, con un forte richiamo identitario, spirituale e storico oltre che internazionale, attraversa infatti tre Stati: Croazia, Italia e Repubblica di San Marino.

Il percorso celebra nella sua essenza, valori profondi e significativi, in primis il tema della Pace e della Libertà come strumento di dialogo e di scambio culturale, valori da sempre centrali per la Repubblica di San Marino.

Con il Cammino del Santo Marino non si celebra solo un percorso di fede ma anche un messaggio di speranza e di educazione alla pace e alla libertà, che trovano nel turismo una delle sue forme più potenti di espressione.

È stato avviato nel tempo un modello di governance condivisa (Protocollo d’Intesa con la Diocesi e tavolo di coordinamento) per lo sviluppo e la massima implementazione del turismo della spiritualità, tra i momenti apicali di questo percorso, l’inserimento lo scorso febbraio del Cammino del Santo Marino nella sezione dedicata ai percorsi Giubilari 2025, con ulteriore riconoscimento ecclesiale e visibilità internazionale.

La guida, disponibile in italiano e inglese, nasce dalla preziosa e proficua collaborazione di un team di esperti e appassionati. I testi sono curati da Madre Suor Maria Gloria Riva, le tappe naturalistiche sono illustrate da Andrea Severi, mentre le fotografie sono gentilmente fornite dall’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino, rappresenta un lavoro collettivo, realizzato con competenza e passione, rivolto a chi cerca non solo buona cucina e spazi di ristoro, ma anche momenti di silenzio, riflessione, e un diario di viaggio ricco di appunti, informazioni e suggestioni. Il progetto è da sempre sostenuto con amore e passione da Giovanni Francesco Ugolini Consigliere della Repubblica di San Marino e Pellegrino Ambasciatore della Repubblica.

Il percorso è interamente segnalato, anche se in alcuni tratti si sovrappone ad altri itinerari e segnaletiche, forte il richiamo spirituale offerto da Sant’Igne dove il cammino del Santo Marino interseca quello di San Francesco, offrendo così un’esperienza accessibile e coinvolgente per tutti i pellegrini e visitatori.

La conferenza stampa odierna ha costituito occasione per la presentazione del Calendario delle Celebrazioni relative ad un importante anniversario: “San Francesco e la Libertà: 800 anni di Pace, Fraternità e Custodia del Creato”. Presentato il programma ufficiale degli eventi dedicati all'800° anniversario della morte di San Francesco d'Assisi (1226-2026), con il dettaglio delle iniziative, dei convegni e dei momenti celebrativi che vedranno la Repubblica protagonista nel contesto dei cammini francescani internazionali, Saint Francys Ways, riconosciuto cammino culturale dal Consiglio d’Europa nel maggio 2025. Secondo la tradizione San Francesco durante il suo viaggio attraversò il Monte Titano e benedisse la comunità sammarinese, lasciando un messaggio di libertà, sobrietà e pace che ha attraversato i secoli. L’evento celebrativo dell’VIII° Centenario della sua morte si propone di rileggere questo evento in chiave contemporanea, evidenziando il suo forte legame con i valori fondanti della Repubblica di San Marino, che da sempre si riconosce in principi di libertà, giustizia e fraternità.

Gli eventi celebrativi avranno inizio il 19 marzo con un momento di riflessione spirituale alla presenza delle più Alte Autorità Istituzionali ed Ecclesiali, e si snodano in un corollario di appuntamenti quanto mai esteso, un Pellegrinaggio Equestre a cura della Federazione Ippica da San Marino ad Assisi, tre Emissioni Filateliche e Numismatiche dedicata al Santo, il 28 aprile Trittico formato da tre zecche diverse, tre monete dedicate al Cantico delle Creature, 9 luglio Moneta commemorativa da 2 Euro dedicata a San Francesco, 3 ottobre emissione dedicata ai Cammini Francescani, due Concerti della Corale di San Marino, concorsi artistici e culturali ispirati alla figura del Santo, un Pellegrinaggio a Roma, diversi appuntamenti organizzati dalla Diocesi, numerosi progetti trasversali di accoglienza saranno portati avanti dalla Congregazione di Serravalle e Colonia San Marino, il 12 dicembre una delegazione del Presepe vivente di Montegiardino parteciperà ufficialmente alla rievocazione presso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, portando la testimonianza sammarinese davanti alle autorità vaticane e internazionali. Nel mese di ottobre verrà presentato un concorso scolastico rivolto a bambini e ragazzi, finalizzato a rappresentare la figura di San Francesco come uomo e messaggero di pace.

L’iniziativa sostenuta dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, coinvolgerà tutti gli ordini scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore, consentendo una pluralità di linguaggi espressivi e di livelli di approfondimento coerenti con l’età degli studenti. In questo modo, la figura di San Francesco potrà essere interpretata in forme diverse e complementari, favorendo una riflessione ampia e condivisa sul valore universale della pace, rivolta alle nuove generazioni nel loro insieme. Il 10 luglio presso gli “Orti Borghesi”, l’attore Antonio Fazzini racconta la vita di San Francesco attraverso le sue opere, la biografia, le testimonianze.

Il prossimo giugno si svolgerà “Next- Tourism Innovation Forum”, con un panel dedicato al turismo della spiritualità e focus tematica dedicato a San Francesco e alla libertà dei popoli.







C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo

