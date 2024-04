Presentata la lista "Alleanza Riformista"

Unire le forze e condividere obiettivi per costruire un piano condiviso di azione politica per una nuova Repubblica! Questo era l'obiettivo che il Movimento Ideali Socialisti, Noi Sammarinesi, la componente Socialista ed Ēlego si erano dati da tempo. Un'intesa, raggiunta dopo mesi di confronti e di ricerca di soluzioni per il paese, culminata in una sintesi politica che vedrà queste forze unite in un'unica lista, impegnata in una coalizione con la Democrazia Cristiana. Il nostro progetto è ambizioso e pragmatico, esente da pregiudizi ideologici, orientato unicamente al bene comune e allo sviluppo sostenibile di San Marino. La nostra Alleanza si impegna a catalizzare nuove energie e idee per modernizzare il paese, enfatizzando la partecipazione attiva dei cittadini, l'accelerazione delle riforme e il sostegno diretto alle fasce più vulnerabili della società. Un impegno in azioni concrete per garantire equità e celerità nei processi giudiziari, promuovere l'innovazione e aggiornare le competenze individuali. Ci dedicheremo a sostenere il lavoro e le iniziative economiche, riconoscendoli come veri motori di crescita, trasformando il nostro tessuto economico in un modello di sviluppo più sostenibile e inclusivo. Valorizzare la cultura, la conoscenza e le competenze come strumenti essenziali per costruire una società più forte e libera. Una intesa che si dedicherà a promuovere uno sviluppo che rispetti profondamente l'identità sammarinese e che rafforzi le relazioni internazionali, procedendo con orgoglio nel processo di integrazione europea. Questo il simbolo che ci rappresenterà uniti alle prossime elezioni politiche generali.

c.s. Alleanza Riformista

