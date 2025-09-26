Presentata la mostra "Arte e Design. Design è Arte"

È stata inaugurata questo pomeriggio (26 settembre) la mostra "Arte e Design. Design è arte” organizzata dal Museo MA*GA in collaborazione con gli Istituti Culturali di San Marino: un approfondito viaggio nel rapporto tra arti visive e design in Italia nel secondo Novecento. Al taglio del nastro presenti gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, il Segretario di Stato Istruzione Cultura Teodoro Lonfernini, i vertici del Museo MA*GA e degli Istituti Culturali sammarinesi. L’esposizione mette in luce le trasformazioni estetiche, culturali ed etiche che hanno caratterizzato il design italiano, evidenziandone il dialogo costante con le arti visive e le sfide sociali del tempo. Frutto di un progetto ideato da Philippe Daverio e sviluppato insieme al Museo MA*GA di Gallarate (Varese) dopo due anni di ricerca e confronto, l’esposizione sarà visitabile a San Marino fino all’11 gennaio 2026. Per l’occasione, la mostra è stata ripensata in un doppio allestimento: a Palazzo SUMS si ripercorre la storia del design italiano del secondo Novecento, mentre alla Galleria Nazionale è ospitato un focus speciale dedicato a Enzo Mari, figura centrale del design e del pensiero progettuale italiano.

Il percorso è costruito in sezioni che non hanno l’obiettivo di sintetizzare il secondo Novecento italiano bensì porre una serie di questioni che, decennio dopo decennio, hanno motivato le trasformazioni del design italiano. La prospettiva con cui Philippe Daverio interpreta la storia del design italiano è quella di un’avventura all’insegna di un’instancabile innovazione e sperimentazione, in continuo dialogo con le arti visive. Il design è qui dunque analizzato nella sua forma di fenomeno complesso e, come definito da Daverio stesso, “ambiguo”, perché risponde contemporaneamente a una serie di questioni culturali, economiche, sociologiche ma anche autoriali ed estetiche, che si sovrappongono e intrecciano in modo unico.

La mostra si sviluppa attraverso quattro sezioni principali.

1. Si riparte La ricostruzione postbellica, il movimento moderno e le avanguardie: il design si libera dalle rigidità dell’International Style, apre a nuovi materiali come la plastica e guarda alla produzione di massa, senza dimenticare le radici artigianali.

2. Quando i salotti erano bianchi Gli anni del boom economico: il design diventa elegante e funzionale, riflettendo i nuovi gusti delle élite urbane. Il dialogo con l’arte si rafforza attraverso protagonisti come Lucio Fontana e Bruno Munari.

3. Dalle libertà personali alle libertà politiche Gli anni ’70 e il design radicale: collettivo, sperimentale, carico di utopie politiche e sociali. In mostra progetti che rifiutano le pratiche autoriali tradizionali, come le metafore di Ettore Sottsass e i giocattoli pedagogici.

4. Milano da bere Gli anni ’80 e ’90: il design postmoderno, ironico e colorato, rilegge il passato con citazioni e umorismo. È il trionfo internazionale del Made in Italy, con brand come Alessi e le opere di autori come Giannetto Bravi.

La mostra propone una riflessione estetica ed etica sul design italiano, interpretato come un fenomeno complesso e “ambiguo”, in dialogo con le arti visive e influenzato fortemente dal contesto storico, sociale ed economico. Un invito a considerare le trasformazioni del design non come un semplice evolversi stilistico, ma come un intreccio di questioni culturali e politiche che ne hanno plasmato il percorso nel secondo Novecento. Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Istruzione e Cultura: «Collaborazioni di così alto prestigio rappresentano un valore aggiunto per il panorama culturale sammarinese. Questa mostra pone il design al centro del linguaggio artistico, evidenziando come l’evoluzione dell’arte passi anche attraverso la trasformazione degli oggetti che accompagnano la nostra vita quotidiana. La Repubblica di San Marino ha sempre riconosciuto l’importanza dell’innovazione che il design sa generare, capace di stimolare non solo la creatività, ma anche il pensiero. L’allestimento dedicato a Enzo Mari valorizza l’opera di un autore già presente nella Galleria Nazionale, in piena coerenza con la visione artistica del Titano.» Emma Zannella. Direttrice Museo MA*GA: «Siamo orgogliosi che Arte e design. Design è arte trovi nuova vita negli spazi della Galleria Nazionale e di Palazzo SUMS, dopo il successo al Museo MA*GA lo scorso inverno. Questa mostra, nata dal pensiero visionario di Philippe Daverio e dal dialogo con le nostre collezioni, racconta la straordinaria avventura del design italiano in costante relazione con le arti visive. Portarla oggi agli Istituti Culturali di San Marino significa non solo rinnovare il legame tra le nostre istituzioni, ma anche offrire a un nuovo pubblico l’occasione di riscoprire il design come fenomeno culturale complesso, capace di intrecciare innovazione, estetica ed etica. Inoltre, il focus che la Galleria Nazionale dedica a Enzo Mari rende questa tappa ancora più significativa: la sua opera, che ha saputo fondere visione artistica e progettuale, testimonia quanto il design possa incidere sulla vita quotidiana e, al tempo stesso, sul pensiero critico e culturale. È un omaggio a una figura rivoluzionaria, profondamente legata anche alla storia recente di San Marino, che continua a parlare al presente e al futuro.» Vito Tastaj, Direttore Istituti Culturali: «Siamo molto lieti di aver collaborato ad ospitare a San Marino questa mostra che celebra la storia del design italiano, che da funzionale si è trasformato in arte, lasciando un’eredità preziosa capace di ispirare e insegnare ancora oggi anche agli artisti contemporanei. Una offerta che arricchisce la visita al circuito dei Musei e Monumenti pubblici per i prossimi mesi e che sarà di sicuro interesse. »







