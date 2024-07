Presentata la XXII Festa de Borg: appuntamento il 6, 7 e 8 settembre

Tornano gli appuntamenti serali, tra le piazzette del Borgo San Giuliano proposti dalla Società de Borg nell’ambito di “Esco in scarana” manifestazione giunta all’ottava edizione. Le “veglie estive” sono occasioni per incontrarsi, ascoltare, divertirsi, in prima persona, stuzzicati da temi che traggono spunto dalla storia, dalla tradizione e dalla società contemporanea. Sono belle occasioni per uscire di casa… volendo anche con la propria scarana (sedia), come suggerisce il titolo. L’edizione 2024 è principalmente dedicata all’approfondimento del tema della XXII Festa de Borg, che ritornerà ad animare il Borgo nel fine settimana del 6-7-8 settembre 2024. Tra conferenze ed una originale rassegna cinematografica, si avrà modo di avvicinarsi alla Festa, pronti per goderne appieno la variegata proposta musicale, in linea con il titolo scelto “Taca Bilòz: 100 anni di Rimini a suon di musica, ballo e buon vivere”. Primo appuntamento, giovedì 11 luglio, al Chiostro della Chiesa di San Giuliano per la conferenza IL PONTE DEI DUE IMPERATORI, con ospiti Pier Luigi Foschi e Gaetano D. Rossi che presenteranno il libro omonimo dedicato al Ponte di Tiberio. Si prosegue giovedì 1° agosto in piazzetta Pirinela, con la conferenza RIMINI TRA LE DUE GUERRE (1920-1945) periodo nel quale si sviluppano le basi dell’industria turistica riminese. Terzo appuntamento con forte impronta musicale è la conferenza di giovedì 8 agosto in piazzetta Pirinela, dal titolo DAI CLOMPLESSI ALLE BAND, con testimonianze e aneddoti della beat generation vissuta sui palchi della riviera romagnola. Altrettanto musicale è quello proposto da Oreste Ruggeri con il suo libro LA RIMINI DEL ROCK’N’ROLL che sarà il protagonista del quarto incontro nel Chiostro. Il quinto ed ultimo appuntamento “live” sarà interamente dedicato alla RIMINI DISCO, giovedì 22 agosto in Piazzetta Pirinela, ed offrirà un excursus tra locali iconici, deejay carismatici ed imprenditori coraggiosi che hanno animato le notti riminesi; conduce Betty Miranda. La rassegna cinematografica prenderà poi il testimone, proponendo al Cinema Tiberio tre documentari che approfondisco il legame tra musica e ballo nella riviera romagnola: lunedì 26 agosto arriverà VAI COL LISCIO: l’epopea del liscio romagnolo in tre atti, regia di Giangiacomo De Stefano e Matteo Medri (2017), giovedì 29 agosto il film DISCO RUIN regia di Lisa Bosi e Francesca Zerbetto (2020) che offrirà un analisi di quarant'anni di storia delle discoteche italiane fino al loro declino. Conclude la minirassegna il nuovissimo BOOLIRON: Hip-Hop in Riviera di Francesco Figliola (2024) a cui farà poi seguito una versione live, durante la Festa de Borg. Tutti gli eventi proposti si terranno alle ore 21:00. Le conferenze sono ad ingresso gratuito ed in caso di maltempo saranno ospitate al Cinema Tiberio. Le proiezioni prevendono un biglietto promo a 3,50 euro con l’iniziativa del MIC CinemaRevolution. Esco in Scarana 2024 è resa possibile grazie al contributo del Comune di Rimini. Ulteriori informazioni sul sito: www.societadeborg.it

cs Comune di Rimini