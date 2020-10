Presentate le iniziative dell'Università contadina

Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione degli incontri autunnali ideati ed organizzati da UNI.CO.®Università Contadina di San Marino ed inseriti all’interno de “Le domeniche al Podere” del Podere Lesignano[RSM]. Oltre a Stefano Valentini e Matteo Selleri, soci fondatori di UNI.CO.® , erano presenti diverse Autorità istituzionali italiane e sammarinesi: per la Segreteria di Stato al Territorio e l’Ambiente, il Segretario Particolare Giovanna Barulli; per la Segreteria al Turismo, il Segretario Particolare Luca Lazzari; poi il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini ed il Vice Sindaco Elena Vannoni, il Presidente del Comites RSM Diego Renzi ed il Presidente dell’Associazione San Marino-Italia Elisabetta Righi Iwaneiko. Gli interventi delle Autorità hanno messo in risalto la loro adesione ad un progetto che si indirizza verso traguardi che da anni il territorio cerca di raggiungere, visto che gli incontri promossi da UNI.CO.® Università Contadina saranno volti alla riscoperta del patrimonio di saperi, sapori, conoscenze, usi, tradizioni, esempi diretti, tutto tramandato nei secoli nel territorio sammarinese, nel Montefeltro e nella Romagna circostante. UNI.CO.® Università Contadina vuole dare un contributo concreto al benessere delle persone, del paesaggio, dell’ecologia, con un occhio attento all’alimentazione ed alla cultura territoriale. Non si parlerà quindi solo di ricordi, ma si cercherà di portare risultati concreti, traendo dal passato cose utili per il bene comune futuro. UNI.CO.® Università Contadina crede fermamente che i modi di dire, i proverbi ed il dialetto siano alla base della cultura dell’area sammarinese-romagnola, assieme al Sangiovese, alla tagliatella al ragù ed al valzer. I cicli d’incontri hanno infatti un titolo dialettale: “Dàvera?”, viaggio emozionale nei saperi e sapori della Valmarecchia sconosciuta e “An marcòrd”, storie e personaggi di Romagna. È stata opinione di tutti i presenti l’importanza di agire unitariamente per promuovere un turismo evoluto nella zona (senza perdere le singole caratteristiche e dove San Marino è caratteristico punto di convergenza con i territori limitrofi), come offerta alternativa alle mete vicine del turismo di massa. Il primo incontro sarà con “Davéra?” domenica 18 ottobre ore 19 presso Podere Lesignano e quella sera si presenterà il Comune di Novafeltria con le sue peculiarità, i suoi aspetti meno conosciuti, le sue eccellenze, mentre il primo incontro di “An marcòrd” sarà domenica 8 novembre e si parlerà di Secondo Casadei insieme alla figlia Riccarda. Tutti gli incontri saranno allietati da un intrattenimento musicale romagnolo con possibilità di ballo.



