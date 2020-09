Presentate le lettere credenziali alla Reggenza

Si è svolta questa mattina, a Palazzo Pubblico, la Cerimonia di presentazione agli Ecc.mi Capitani Reggenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, dei nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino. Introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, hanno presentato le loro Lettere Credenziali alla Reggenza S.E. Omar Obeid Mohamed AlHesan AlShamsi, Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Eduardo Martinetti Macedo, Ambasciatore del Perù, S.E. Sheikh Azzam Mubarak S. Al-Nasser Al-Sabah, Ambasciatore dello Stato del Kuwait, S.E. OE Hiroshi, Ambasciatore del Giappone, S.E. Safia Tabel Al Souhail, Ambasciatore della Repubblica dell’Iraq. Nei discorsi davanti alle Autorità sammarinesi, gli Ambasciatori hanno sottolineato i comuni valori che legano i rispettivi Paesi alla Repubblica, come il rispetto dello stato di diritto, della libertà e dei diritti umani, oltre alla volontà di continuare verso un rafforzamento delle relazioni. Il giorno prima ha visto, in un clima cordiale e disponibile, gli incontri tra il Segretario di Stato Beccari e i nuovi Ambasciatori, volti a confermare e rafforzare i rapporti bilaterali, così come a discutere prospettive comuni sul piano multilaterale e future iniziative in ambito culturale, sociale e economico.



