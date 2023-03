Presentate le lettere credenziali di sei nuovi ambasciatori

Presentate le lettere credenziali di sei nuovi ambasciatori.

Si è svolta in mattinata, a Palazzo Pubblico, dinnanzi agli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Maria Luisa Berti e S.E. Manuel Ciavatta, la Cerimonia di presentazione delle Lettere Credenziali di sei nuovi Ambasciatori accreditati presso la Repubblica di San Marino. A presentare le proprie Lettere alla Suprema Magistratura dello Stato S.E. Jagath Wellawatte, Ambasciatore della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, S.E. Alicia de Jesús Crespo Vega, Ambasciatore dell’Ecuador, S.E. Saywan Barzani, Ambasciatore della Repubblica dell’Iraq, S.E. Nasser Sanhat Alqahtani, Ambasciatore dello Stato del Kuwait, S.E. Miguel Fernández-Palacios M., Ambasciatore del Regno di Spagna, S.E. Jia Guide Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese Ad introdurre i nuovi Plenipotenziari è stato il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, che si è soffermato sullo stato delle relazioni bilaterali e negli ambiti multilaterali e sulle prospettive di rafforzamento dalle medesime. Nella giornata di ieri, il Segretario di Stato Beccari si è intrattenuto a colloquio con i rispettivi nuovi Ambasciatori, prospettando iniziative e strategie di sviluppo negli ambiti di maggior interesse per gli Stati medesimi. A tal riguardo, nel confronto avvenuto con l’alto Rappresentante della Repubblica Democratica Socialista dello Sri Lanka, sono state prospettate nuove traiettorie di sviluppo delle relazioni in ambito accademico e culturale e tese all’ampliamento della migliore reciproca conoscenza. Nel rapporto con l’Ecuador, Beccari ha sottolineato la collaborazione esistente in ambito bilaterale e il proposito di un rafforzamento dei legami con i Paesi dell’area latino-americana. Richiamati altresì gli ambiti di possibile potenziamento delle relazioni economiche e culturali, attraverso l’esplorazione di cooperazioni in ambito di bio agricoltura e di impresa. Con l’Ambasciatore dell’Iraq, si è sottolineato il suo secondo accredito in Repubblica a distanza di nove anni e la sua conseguente conoscenza del sistema Paese sammarinese. A tal riguardo, sono stati affrontati temi di geopolitica riguardanti gli scenari attuali ed a livello bilaterale, sono stati esplorati nuovi scenari di sviluppo economico e commerciale. Nel rapporto con il Kuwait, il Segretario di Stato Beccari ha confermato al nuovo Ambasciatore lo stato dinamico e proficuo delle relazioni bilaterali, citando anche il negoziato in corso in questi giorni per il perfezionamento di due importanti intese in ambito economico e finanziario. Richiamata altresì l’ottima cooperazione in ambito multilaterale soprattutto presso le Nazioni Unite. Al centro del colloquio con l’Ambasciatore del Regno di Spagna, l’Accordo di associazione con l’Unione europea, la cui firma dovrebbe realizzarsi nel corso del 2023, proprio nell’ambito della Presidenza spagnola del Consiglio europeo. Da questo obiettivo strategico per il futuro della Repubblica, si sono comunemente concordati e condivisi i termini della collaborazione, con valutazioni politiche di sostegno concreto tra i due Paesi amici, con i quali le relazioni si pongono ad un livello di eccellenza. A concludere la carrellata dei nuovi Ambasciatori accreditati, l’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese con il quale il Segretario di Stato Beccari ha condiviso gli scenari internazionali e ribadita l’ottima ed antica collaborazione vigente tra i due Paesi; due realtà statuali così distanti e differenti, ma accomunati da legami storici e da un intenso scambio di visite, ufficiali e private, realizzatesi nel corso di oltre cinquanta anni di relazioni. È stata espressa da entrambi la volontà di proseguire in tale ottima collaborazione vigente, valorizzando i rispettivi presidi culturali ed esplorando nuove opportunità di crescita e di sviluppo. La Cerimonia si è conclusa con la firma del Libro degli Ospiti Illustri.

Cs - SdS Affari Esteri

