Presentate le Lettere Credenziali di sei nuovi Ambasciatori accreditati a San Marino.

Sei nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari hanno presentato oggi a Palazzo Pubblico, nelle mani degli Ecc.mi Capitani Reggenti, S.E. Alessandro Rossi e S.E. Milena Gasperoni, le Lettere Credenziali che li accreditano a svolgere l’alto adempimento istituzionale presso la Repubblica di San Marino. Introdotti dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, si sono ufficialmente insediati presso la Repubblica gli Alti Plenipotenziari dei seguenti Paesi: Sultanato dell’Oman, Confederazione svizzera, Repubblica Islamica di Mauritania, Repubblica di Serbia, Repubblica di Honduras ed Emirati Arabi Uniti. Nel pomeriggio di ieri, gli Ambasciatori si sono intrattenuti in colloqui bilaterali con il Segretario di Stato Beccari, durante i quali sono emersi temi di comune interesse e sono stati approfonditi gli argomenti dell’attuale situazione geopolitica internazionale. Con Sua Altezza Sayyd Nazar Aljulanda Majid Al-Said, Ambasciatore del Sultanato dell’Oman, si è valutata l’opportunità di ampliare le intese e la cooperazione bilaterale su temi quali il turismo e il settore economico con specifico riferimento alle nuove tecnologie. Il Segretario di Stato Beccari ha inoltre incontrato S.E. Manuela Leimgruber, Ambasciatore della Confederazione svizzera, con la quale è stata ripercorsa la partecipazione di San Marino al Summit per la Pace, tenutosi lo scorso giugno a Bürgenstock. Beccari ha richiamato l’importanza del forum internazionale quale occasione di dialogo e di valorizzazione di temi cardine quali il rispetto dei diritti umani, la sicurezza nucleare e alimentare. Approfonditi altresì il percorso di San Marino verso una maggiore integrazione europea attraverso l’Accordo di Associazione. Il Segretario di Stato ha proseguito i colloqui accogliendo l’Ambasciatore della Repubblica Islamica di Mauritania, S.E. Dahi Mohamed Mahmoud, con il quale si sono aperte prospettive di sviluppo e collaborazione in ambito culturale, turistico, economico e commerciale. È stato poi ricevuto a Palazzo Begni l’Ambasciatore della Repubblica di Serbia, S.E. Mirjana Jeremić, approfondendo la comune volontà di ampliare i reciproci rapporti con l’Unione europea seppur perseguendo due percorsi differenti. Con l’Ambasciatore della Repubblica di Honduras, S.E. Reniery Augusto Jiménez Dubón, il colloquio ha consentito di vagliare programmi per l’approfondimento delle relazioni esistenti in vari settori di interesse, nonché le peculiarità di entrambi gli Stati. Con l’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, S.E. Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi, sono state considerate nuove sfere di cooperazione a livello energetico, economico, turistico, scolastico e universitario, con preciso riferimento alla cyber sicurezza e alla transizione digitale.

cs Segreteria Esteri

