Presentate le nuove modalità di redazione e gestione delle ordinanze di chiusura per una comunicazione più chiara, trasparente e accessibile

Si è svolta questa mattina, 22 giugno 2026 presso la Segreteria di Stato per gli Affari Interni una conferenza stampa, relativa alla presentazione delle modifiche introdotte al layout delle ordinanze di chiusura e al fac simile per la richiesta dei relativi provvedimenti. All’incontro hanno preso parte il Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, e una delegazione dei Capitani di Castello, nell’ambito di un percorso condiviso volto al miglioramento degli strumenti amministrativi e della comunicazione istituzionale. L’intervento nasce da un’attività di costante aggiornamento delle procedure e si inserisce in un più ampio percorso di semplificazione e modernizzazione dell’attività amministrativa, sviluppato in raccordo con gli uffici competenti e con tutti i soggetti coinvolti nella predisposizione degli atti. La revisione del layout delle ordinanze di chiusura risponde a un’esigenza ben precisa, quella di rendere tali documenti più chiari, leggibili e facilmente consultabili da parte dei cittadini, delle attività economiche e di tutti i soggetti interessati. Una necessità emersa nel tempo anche attraverso il costante confronto con i Capitani di Castello, la cittadinanza e gli strumenti di partecipazione previsti dall’ordinamento, tra cui l’Istanza d’Arengo. Le principali novità messe in campo riguardano la suddivisione del contenuto su più pagine, per evitare testi eccessivamente compressi e favorire una lettura più agevole, l’utilizzo di caratteri grafici maggiormente leggibili, la predisposizione, ove necessario, di allegati distinti per singolo Castello, così da consentire una più immediata individuazione delle informazioni riferite al territorio interessato e una riorganizzazione complessiva delle informazioni, finalizzata a rendere più immediata la comprensione delle disposizioni contenute nei provvedimenti. In parallelo è stato avviato un importante lavoro di revisione del fac simile utilizzato per la presentazione delle richieste di ordinanza di chiusura, con l’obiettivo di garantire una comunicazione più completa, tempestiva e condivisa relativamente a eventi, manifestazioni e lavori che comportino modifiche alla viabilità o chiusure stradali. Il nuovo modello consentirà di raccogliere fin dalla fase iniziale tutte le informazioni necessarie per le valutazioni organizzative, tecniche e informative da parte delle Giunte di Castello, degli uffici competenti e dei diversi soggetti coinvolti, in modo tale da poter agire al meglio. Tra le innovazioni più significative figurano la predisposizione di due distinti fac simile, uno dedicato agli eventi e alle manifestazioni e uno specifico per i lavori, l’ampliamento dei destinatari coinvolti in modo tale da favorire un migliore coordinamento operativo e informativo, l’obbligo per gli eventi e le manifestazioni sportive che comportino chiusure stradali di indicare finestre di apertura al traffico della durata minima di 30 minuti almeno ogni quattro ore circa. Inoltre, è sancita la possibilità per la Segreteria di Stato per gli Affari Interni di valutare eventuali deroghe qualora siano comunque garantite adeguate condizioni di mobilità e sicurezza, nonché la possibilità di divulgare la griglia riepilogativa delle richieste di ordinanza, al fine di assicurare una preventiva e puntuale informazione alla cittadinanza, anche tramite le Giunte di Castello. È in corso una verifica tecnica sulla fattibilità di un programma informatico dedicato alla presentazione e alla gestione delle richieste di ordinanza di chiusura. Lo strumento, una volta realizzato, consentirebbe di rendere il procedimento maggiormente ordinato, tracciabile e accessibile, favorendo una più efficace circolazione delle informazioni e una migliore gestione delle diverse fasi istruttorie. Il nuovo fac simile Ordinanze sarà disponibile dal mese di luglio sul sito www.interni.sm alla sezione “Ordinanze”.

Dichiarazioni istituzionali:

Andrea Belluzzi- Segretario di Stato per gli Affari Interni

“L’Amministrazione pubblica ha il dovere non solo di adottare atti corretti ed efficaci, ma anche di renderli comprensibili e facilmente accessibili a tutti. Con questo intervento compiamo un passo concreto verso una comunicazione istituzionale più chiara, trasparente e vicina alle esigenze dei cittadini, delle imprese e dei territori. Le modifiche presentate oggi sono il risultato di un importante lavoro condiviso che ha coinvolto i Capitani di Castello, gli uffici competenti e numerosi soggetti istituzionali. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’informazione preventiva, favorire una programmazione più efficace degli eventi e degli interventi sul territorio e garantire il migliore equilibrio possibile tra le esigenze organizzative e il diritto alla mobilità della cittadinanza”.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni esprime infine un sentito ringraziamento ai Capitani di Castello e a tutti gli enti e uffici che hanno contribuito alla definizione del progetto, in particolare alle Segreterie di Stato per il Territorio, per il Turismo, per lo Sport e l’Istruzione, agli Istituti Culturali, all’Ufficio Segreteria Istituzionale – Sezione Congresso di Stato, ai Corpi di Polizia, alla Protezione Civile, all’UGRAA, al CONS, all’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e all’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici.

c.s. Segreteria di Stato per gli Affari Interni









