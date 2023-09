ISS Presentate questa mattina le iniziative della Settimana del Cuore

È stata presentata questa mattina in conferenza stampa la Settimana del Cuore, un’iniziativa dedicata alla prevenzione delle malattie cardiache che vedrà da oggi, fino a venerdì, numerosi appuntamenti, eventi, convegni e corsi per sensibilizzare i cittadini sammarinesi alla prevenzione sulle malattie dell’apparato cardiocircolatorio e al contempo formare nuovi soccorritori in caso di arresto cardiaco. Alla presenza del Segretario di Stato all’Istruzione e alla Cultura Andrea Belluzzi, del funzionario della Segreteria di Stato per la Sanità Gabriele Raschi in rappresentanza del Segretario Mariella Mularoni, del Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere, del Direttore delle Attività Sanitarie e Socio-Sanitarie dell’ISS Sergio Rabini, del Direttore della UOC Cardiologia Roberto Bini e della Presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, dr.ssa Marina Foscoli, è stata ribadita l’importanza di questa iniziativa di prevenzione, dedicata alla sensibilizzazione sulle diverse patologie legate al cuore che, anche nella Repubblica di San Marino, così come in Italia, si attestano come la principale causa di morte. Sono stati infatti 79 i cittadini sammarinesi deceduti per problemi circolatori nel 2022 e 95 nel 2021. Allo stesso tempo, sono state ben 3 le persone salvate nel 2022 dall’arresto cardiaco nell’ambito dell’attivazione tempestiva dei soccorsi grazie ai defibrillatori diffusi sul territorio e in dotazione alle forze dell’ordine. Dopo il saluto iniziale da parte delle autorità, sono stati i professionisti dell’ISS a spiegare nel dettaglio tutto il programma, che vedrà la partecipazione di centinaia di cittadini sammarinesi. “La necessità di questa iniziativa può essere spiegata efficacemente dalle 5 mila visite che la UOC Cardiologia effettua ogni anno sugli assistiti sammarinesi, in aggiunta agli oltre 5 mila esami strumentali. Già nel corso della mattinata – spiega il Direttore della UOC Roberto Bini – sono cominciati i corsi di formazione sugli strumenti BLSD alle classi delle scuole medie del territorio, che continueranno fino a mercoledì. Non solo, da oggi pomeriggio, inizieranno invece i corsi di BLSD per nuovi volontari e i re-training per le forze dell’ordine. Un’altra novità che voglio sottolineare è l’attivazione del registro dedicato agli arresti cardiaci, previsto dalla legge 197 del 2020”. Le principali manifestazioni si terranno il 28 e 29 settembre, con la conferenza pubblica alla Sala Montelupo di Domagnano dedicata al “Il Cuore delle donne”, tenuta dalla Dott.ssa Foscoli e con la “Cena del Cuore”, al Ristorante Confine e Tradizione di Chiesanuova, con un importante scopo solidale: il ricavato verrà infatti utilizzato per l’acquisto di un ulteriore dispositivo DAE. “L’importanza di una adeguata prevenzione e di una conoscenza del proprio rischio cardiovascolare nella donna resta ancora oggi una sfida – ribadisce la presidente della Società Sammarinese di Cardiologia, Marina Foscoli –. Le Malattie Cardiovascolari si presentano nelle donne con un ritardo di almeno dieci anni rispetto agli uomini, poiché fino alla menopausa sono protette dallo “scudo” ormonale (in particolare, degli estrogeni). In seguito vengono colpite addirittura più degli uomini da eventi cardiovascolari, spesso tra l’altro più gravi, anche se si manifestano con un quadro clinico meno evidente. Essendo la settimana dedicata alla rianimazione cardiopolmonare si rafforza inoltre il concetto che l’educazione dei ragazzi all’approccio alla emergenza e alla defibrillazione precoce rappresenta il migliore investimento di prevenzione della morte improvvisa sul territorio della Repubblica di San Marino e consente di formare una coscienza civile già dalle più tenere età, in ottemperanza allo spirito della legge 10 novembre 2020 n.197”. “Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel mondo, ma possono essere prevenute con stili di vita sani, controlli periodici e accesso alle cure – dichiara il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, Mariella Mularoni –. Su ogni di questi 3 punti, l’attenzione delle istituzioni sanitarie sammarinesi è massima, garantendo l’universalità di cura a tutti i cittadini e mettendo in campo, sia sul territorio che all’interno dell’Ospedale di Stato, una fitta rete di iniziative di prevenzione e supporto medico. Voglio ringraziare anche i tanti cittadini che prenderanno parte ai corsi per l’utilizzo di manovre BLSD. Un atto di grande solidarietà verso la nostra comunità”. “La settimana del cuore – afferma il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura, Andrea Belluzzi – da diversi anni vede un coinvolgimento attivo delle Scuole Sammarinesi. Si tratta di una iniziativa altamente meritoria alla quale abbiamo voluto continuare a garantire il nostro sostegno, perché quando si parla di salute è fondamentale parlare anche di educazione alla salute e dei corretti stili di vita”. “Promuovere una cultura della salute e dei corretti stili di vita – conferma il Dirigente dell’Authority Sanitaria, Claudio Muccioli – è l’obiettivo principale che il nostro sistema sanitario deve porsi. I dati in nostro possesso, ci indicano una società sempre meno attenta su questi fondamentali aspetti di salute. Questo insieme di iniziative portate avanti per la settimana del cuore assumono quindi un’importanza strategica, per sensibilizzare alla prevenzione sulle malattie dell’apparato cardiocircolatorio”. “Quando si parla di malattie cardiovascolari, agire sulla prevenzione è fondamentale – spiega il Direttore Generale ISS, Francesco Bevere –. Ecco perché abbiamo avviato anche uno screening sulla popolazione over 50, che ci consente di tenere monitorati i principali fattori di rischio e contemporaneamente di agire sugli stili di vita dei sammarinesi, con l’obiettivo di vivere in buona salute e anche di arrivare prima che la malattia cardiaca produca danni, talvolta irreparabili. I risultati parziali, con oltre l’84% di cittadini che hanno aderito alla campagna di prevenzione, ci rincuorano e ci incoraggiano a proseguire su questa strada. Questo progetto, insieme alle tante attività e iniziative portare avanti dalle Unità Operative di Cardiologia, Pronto Soccorso e Degenza Breve, Anestesia e Terapia Intensiva in questa settimana, dimostrano la massima attenzione e capillarità con cui l’Istituto per la Sicurezza Sociale tratta i temi legati alle malattie cardiovascolari”.

cs Iss

