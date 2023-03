Presentati i nuovi Direttori dell’UOC Medicina Interna e UOC Oncologia

Si è svolta questa mattina la presentazione al personale dell’Istituto per la Sicurezza Sociale del nuovo Direttore della UOC di Medicina Interna, dr. Gabriele Donati, e del Direttore della UOC di Oncologia dr. Mario Nicolini. L’incontro si è svolto alla presenza del Segretario di Stato per la Sanità Roberto Ciavatta, del Direttore Generale ISS Francesco Bevere, del Direttore Amministrativo Marcello Forcellini e dei Direttori delle varie Unità Operative, dei Responsabili degli Uffici e Servizi ISS e dei Coordinatori infermieristici. Nell’occasione sono stati illustrati i prossimi obiettivi delle due unità. Specialista in Medicina Interna, con laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna, il dr. Gabriele Donati è stato dirigente medico alla UO di Medicina Interna dell’ospedale “Malpighi” di Bologna e successivamente dell’ospedale “Infermi” di Rimini. Vanta un’alta specializzazione in Epatologia. Il dr. Mario Nicolini, specialista in Oncologia con laurea conseguita presso l’Università degli Studi di Bologna, ha lavorato all’Istituto Oncologico Romagnolo in particolare nell’assistenza ai malati domiciliari e poi all’Ospedale “Infermi” di Rimini. Vanta una decennale esperienza nel ruolo di Direttore del Reparto di Oncologia dell’Ospedale “Cervesi” di Cattolica. “Oggi – dichiara il Direttore Generale, Francesco Bevere – possiamo affermare di avere completato la squadra dell’Istituto per la Sicurezza Sociale con i due nuovi Direttori della Medicina Interna e dell’Oncologia, che si aggiungono ai recenti Direttori dell’Ortopedia e del Pronto Soccorso. La presenza dei due nuovi primari dimostra nei fatti quanto l’ISS e in particolare l’Ospedale di Stato, sia tornato attrattivo e possa oggi affrontare con convinzione ed esperienza le sfide future in tema di salute e assistenza ai cittadini della Repubblica di San Marino e non solo”. “Voglio dare un caloroso benvenuto, a nome del Governo e mio personale, a questi nuovi professionisti al servizio della Repubblica di San Marino – afferma il Segretario di Stato per la Sanità, Roberto Ciavatta –. Possiamo dire con orgoglio che la sanità sammarinese è guardata con attenzione da fuori e dobbiamo continuare a cogliere questa opportunità. Per questo sono sicuro che tutti i nuovi Direttori sapranno operare al meglio e guidare le loro Unità con la massima attenzione e cura ai bisogni di salute della nostra popolazione”. Al termine della presentazione, il Direttore Generale dell’ISS, a nome di tutto l’Istituto, ha anche consegnato un mazzo di fiori alla dottoressa Maria Loredana Stefanelli, da qualche mese collocata a riposo, come simbolico passaggio di consegne per aver diretto la Medicina Interna di San Marino negli ultimi 14 anni.