Presentato agli Ecc.mi Capitani Reggenti il Catalogo Ufficiale del Padiglione di San Marino EXPO 2020 Dubai.

“L’auspicio è che tutti i nostri concittadini comprendano il valore di un impegno come questo e che possano guardare con soddisfazione all’immagine del nostro Paese, che da Dubai è partita verso il mondo, l’immagine di una terra che riscuote ovunque grande rispetto, stuzzica la curiosità di turisti e visitatori, che vanta un tessuto economico di valore e che è in grado di attestarsi con convinzione fra i big del pianeta nei massimi contesti internazionali”. Con queste parole, il Segretario di Stato per il Turismo, la Cooperazione, le Poste e l’Expo della Repubblica di San Marino Federico Pedini Amati ha consegnato questa mattina in udienza agli Ecc.mi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta il Catalogo Ufficiale del Padiglione di San Marino a Expo Dubai 2020. Una partecipazione memorabile quella di San Marino all’ultima Esposizione Universale, resa ancora più speciale da un’udienza che ha visto la partecipazione davanti alle massime cariche dello Stato di tutte le persone, dai responsabili di Padiglione ai volontari fino ai rappresentanti degli sponsor, che con il loro impegno hanno lavorato per rendere il Padiglione di San Marino appetibile ad un’ampia platea internazionale. Ad aprire l’intervento del Segretario di Stato Pedini Amati, un commosso ricordo dell’Ambasciatore e Commissario Generale di Expo Mauro Maiani: “Poche settimane dopo l’inaugurazione, l’amico Mauro ci ha lasciato, nel pieno del suo impegno, e insieme a lui abbiamo perso la sua infinita esperienza, la sua ironia, il suo bagaglio culturale, il suo amore per il Paese, i suoi prestigiosi contatti, il suo rapporto privilegiato con quelle terre così lontane. Avevamo due possibilità: fermarci o rilanciare. Abbiamo scelto di continuare ad impegnarci, per Mauro e nel nome di Mauro, affidando all’Ambasciatore Filippo Francini, dirigente di altissimo profilo, la guida del Commissariato. Credo che questo sia il momento giusto per ringraziarlo per il lavoro che ha svolto riconoscendogli massimo onore”. “Voglio anche ringraziare per il lavoro profuso – ha concluso il Segretario - Letizia Cardelli, Direttore di Padiglione e le tre manager Sara Conti, Ilaria Brizi ed Elisabetta Bucci che proprio durante la sua permanenza a Dubai per Expo è divenuta Ambasciatore della Repubblica di San Marino negli Emirati Arabi sostituendo appunto Mauro Maiani. Un grazie di cuore ai volontari, il biglietto da visita sorridente del nostro Padiglione e motore instancabile della spedizione. Grazie a Massimo Zani, Arianna Serra ed Elena Minutillo del Commissariato Generale di Expo, preziosi funzionari al servizio della nostra Repubblica”. Ha poi preso la parola il Commissario Generale Filippo Francini, ricordando come “Il Catalogo conclusivo di Expo, non è solo un semplice documento finale o un resoconto, ma è la testimonianza della storia di un evento che ha avuto uno sviluppo di 6 mesi, ma che è comunque nato molto prima, con tutte le fasi organizzative, e che rimarrà nella memoria di chiunque lo abbia vissuto. È un percorso in cui tutte le esperienze di vita, da quelle più difficili a quelle felici, sono state racchiuse nella cornice del tempo e dello spazio di una manifestazione che ha avuto il pregio di portare l’immagine e la cultura della Repubblica di San Marino in parti del mondo che ne conoscevano solo marginalmente la storia e le tradizioni. L’auspicio è che in futuro, grazie a quanto fatto in passato e in questa ultima edizione di Dubai, eventi e manifestazioni universali come EXPO continuino ancora, già a partire EXPO 2025 OSAKA – KANSAI, a vedere la partecipazione qualificata, appassionata e coinvolta come quella della nostra amata Repubblica”. Ha concluso la cerimonia la consegna del catalogo ufficiale agli Ecc.mi Capitani Reggenti, con la firma di tutti i volontari e responsabili di padiglione a corollario.

