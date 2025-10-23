Presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti il francobollo per i 75 anni di attività del Gruppo Reggini L’opera dell’artista riminese Eron scelta per la grafica del francobollo da oggi esposta in concessionaria.

È stato presentato oggi, agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli, il francobollo celebrativo dedicato ai 75 anni di attività del Gruppo Reggini, la cui grafica riproduce un’opera dell’artista riminese Eron. L’opera pittorica, simbolo di un dialogo tra arte, impresa e impegno sociale, è da oggi esposta presso la concessionaria Reggini di San Marino.

“Per questo anniversario speciale abbiamo voluto affiancare alla memoria della nostra storia familiare e aziendale un gesto che parlasse di futuro e di impegno sociale. – spiega Maria Reggini. - L’opera di Eron ci è sembrata la scelta ideale: capace di unire bellezza, riflessione e solidarietà. Un ringraziamento sincero va a Eron, per aver reso possibile questo legame tra arte e impresa e territorio, e a Poste San Marino per aver promosso con sensibilità questa iniziativa.”

L’opera, scelta da Reggini e riprodotta sul francobollo appartiene alla serie “IMAGINE”, la ricerca pittorica dell’artista che combina espressionismo e realismo all’interno dello stesso dipinto. Il lavoro è costituito da tratti istintivi e casuali tipici del disegno nell’età dell’infanzia a cui l’artista dona profondità creando la visione in soggettiva di percorsi, strade e sentieri ispirati a paesaggi esistenti, individuati viaggiando con google street view attraverso le rotte percorse da migranti e profughi come la rotta balcanica. Una suggestiva e poetica fusione tra i disegni di bambini e bambine con il ricordo di un percorso reale.

Parte dei proventi dell’acquisto dell’opera sono stati destinati a un'associazione che dà sostegno a migranti e a persone fragili in cerca di serenità.

La sede Volkswagen Reggini di Strada Rovereta 52 a Falciano di San Marino da oggi accoglie l’esposizione del dipinto originale per tutti colore che vorranno condividere questo momento di particolare valore dedicato all’arte contemporanea e ai valori del territorio.



