Presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti il libro della Federazione Pensionati USL che ripercorre le storie inedite di chi ha fatto grande la Repubblica

Giovedì 11 dicembre, il Sindacato USL ha presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti il volume della sua Federazione Pensionati dal titolo 'Testimoni del Tempo e della Storia' che collaziona le interviste di persone che hanno ripercorso la propria esperienza di lavoro, con lo spirito non soltanto di raccontarsi ma di essere in qualche modo di esempio per spronare le generazioni future a fare sempre meglio. Il volume si colloca nella cornice del Patto Territoriale promosso dall’Università di San Marino, significativo il contributo del Magnifico Rettore, Corrado Petrocelli, che assieme al Segretario Generale di USL Francesca Busignani e al Segretario della Federazione Pensionati USL Luigi Maria Belisardi, ha firmato l’introduzione dell’opera. Tra le persone intervistate figurano imprenditori, medici, artisti, volti noti e meno noti della nostra Repubblica. Noi siamo ciò di cui conserviamo memoria, come individui e come collettività. Occorre guardare al passato come ad una risorsa, non soltanto l'avvenire ma anche il passato è un'arma potente per fare evolvere lo stato delle cose. Ha introdotto l’Udienza il Segretario di Stato per l’Istruzione, Teodoro Lonfernini, che nel suo discorso si è soffermato sull’importanza del dialogo intergenerazionale, salutando l’opera editoriale con entusiasmo e gratitudine. “Questo volume, voluto da USL, - ha detto il Segretario Generale di USL Francesca Busignani - nasce da una certezza: la memoria non è un museo del passato. La memoria è energia per il futuro. Le voci che lo compongono non sono cronache ingiallite. Sono vite che parlano. Sono consigli. Sono avvertimenti. Sono insegnamenti che non possiamo permetterci di ignorare. Ci sono libri che si leggono con la mente. E libri che si leggono con la mente e il cuore. Questo appartiene alla seconda categoria. È impossibile sfogliarlo senza emozione, ed è per questo che chi ha costruito nel passato il nostro futuro, va ammirato e ringraziato”. Nei prossimi giorni il volume sarà disponibile anche in versione digitale e sarà scaricabile dal sito di USL.

