Presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti il libro di Boccucci e Giardi ‘Gli atleti che fecero l’impresa’.

Ha avuto luogo questo pomeriggio, presso la Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico, alla presenza delle Loro Eccellenze, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, del Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport Teodoro Lonfernini e del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi, la presentazione della pubblicazione ‘Gli atleti che fecero l’impresa’ di Massimo Boccucci e Lorenzo Giardi. Entrambi giornalisti, Boccucci - responsabile della comunicazione del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese - e Giardi - inviato di San Marino RTV - nelle pagine del libro raccontano, in una sorta di diario pieno di cuore, emozione ed entusiasmo, i 18 memorabili giorni dell’impresa sammarinese a Tokyo 2020 che ha visto, nel tiro a volo, Alessandra Perilli conquistare la medaglia di bronzo nel trap femminile e d’argento, con Gian Marco Berti, nel mixed team mentre Myles Nazem Amine Mularoni vincere la medaglia di bronzo nella lotta libera. Sono state le prime medaglie olimpiche nella storia della Repubblica di San Marino. La pubblicazione sarà presentata al pubblico questa sera alle 18.00 presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore; all’appuntamento interverranno Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini, il Capitano di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini, il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese Gian Primo Giardi e la Minerva Edizioni rappresentata da Roberto Mugavero. Si collegheranno da remoto in video Myles Nazem Amine Mularoni e Gianmarco Tamberi, medaglia d’oro nel salto in alto. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro e lo Sport): ‘Il libro narra un’impresa storica per il nostro Paese e lo fa attraverso le voci e la penna di chi era sul campo. E’ un viaggio storico che ci ha portato sul tetto del mondo e che meritava un racconto unico come quello contenuto in queste pagine.’

Cs Segreteria Sport

