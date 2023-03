Presentato ai Capitani Reggenti l’opera “Lineamenti di diritto civile sammarinese” All’Udienza hanno presenziato i Segretari di Stato Ugolini e Belluzzi, il Dirigente del Tribunale Canzio e il Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese Pascucci.

E’ stato presentato ufficialmente questa mattina agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta il libro “Lineamenti di diritto civile sammarinese” realizzato dalla Professoressa Valeria Pierfelici, giudice del Tribunale Unico della Repubblica di San Marino e pubblicato da AIEP Editore nell’ambito di una collana curata in collaborazione con l’Università della Repubblica di San Marino e, in questo caso, dell’Istituto Giuridico Sammarinese. L’Udienza Ufficiale si è aperta con gli interventi del Segretario di Stato per la Giustizia Massimo Andrea Ugolini e del Segretario di Stato per l’Istruzione, la Cultura e l’Università Andrea Belluzzi ed è proseguita con i saluti del Dirigente del Tribunale della Repubblica di San Marino Giovanni Canzio, del Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese Paolo Pascucci e della stessa Professoressa Valeria Pierfelici. Il Segretario di Stato Ugolini ha presentato il lunghissimo e prestigioso curriculum dell’autrice dell’opera ricordando “la professionalità e la dedizione con cui la Professoressa Valeria Pierfelici ha ricoperto a San Marino l’incarico di Commissario della Legge e di Magistrato Dirigente del Tribunale. Un’attività al servizio della giustizia sammarinese che ella tutt’oggi continua con la stessa dedizione nel ruolo di Giudice d’Appello. Per preservare la cultura giuridica sammarinese -ha proseguito il Segretario di Stato per la Giustizia- è necessario intervenire tempestivamente per evitare che vada disperso un patrimonio culturale di grande valore. Pertanto -ha concluso- diventa essenziale intraprendere iniziative di vasta portata per razionalizzare la scrittura del diritto privato e del diritto processuale civile, tali da permetterne la più puntuale conoscenza da parte di chiunque debba cimentarsi con il nostro ordinamento”.

