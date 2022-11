Giovedì 17 novembre 2022 è stato presentato al Museo di Stato il quaderno didattico “Al calar della notte. Lucerne del Museo di Stato di San Marino”, pubblicato a cura di Paola Bigi e Cristina Giovagnetti a conclusione dell’omonima mostra. Per “fare luce” sulla storia del Museo di Stato e sulla storia del territorio sammarinese, può essere utile conoscere un piccolo oggetto: la lucerna, strumento usato fin dalla preistoria, dal paleolitico superiore, appunto per fare luce. Il quaderno, rivolto ai docenti e agli interessati, riprende il percorso espositivo della mostra temporanea e si propone come agile strumento per conoscere innanzitutto due importanti contesti di scavo sammarinese, quello dell’area cultuale della “Tanaccia”, sul crinale del Monte Titano, e quello del sito di Domagnano-Paradiso esposti nelle prime due sale del Museo di Stato. Ma al Museo di Stato non sono conservate solo lucerne rinvenute in territorio sammarinese. Il Museo conserva infatti un consistente nucleo di lucerne proveniente dall’intero bacino del Mediterraneo. Le lucerne di donazione, esposte nella Sezione di Archeologia di Donazione, nella mostra temporanea e nel quaderno didattico sono state articolate in un percorso che affronta tre temi principali: l’evoluzione tecnologica della lucerna, la distribuzione per aree geografiche nel bacino del Mediterraneo e gli aspetti simbolici (in particolare divinità e miti) che decorano le lucerne. Nel quaderno sono inoltre presentati i percorsi didattici, con le relative schede, che consentono di organizzare una sorta di “caccia alla lucerna” durante la quale i bambini e le bambine divengono parte attiva del percorso di conoscenza del Museo. Il quaderno didattico è disponibile in formato pdf. È possibile ricevere informazioni sulla pubblicazione scrivendo a: archeo.museidistato@pa.sm.