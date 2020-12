Presentato alla reggenza il video “Una Repubblica antica, che guarda al futuro” Il breve documentario, realizzato dal Team della Comunicazione del Congresso di Stato in collaborazione con Evolvency Srl, racconta un Paese virtuoso, produttivo e lontano dagli stereotipi consolidati

È stato presentato questa mattina agli Ecc.mi Capitani Reggenti Alessandro Cardelli e Mirco Dolcini il video nato dall’idea del Team della Comunicazione del Congresso di Stato e realizzato in collaborazione con Evolvency Srl, con l’obiettivo di promuovere per immagini un messaggio positivo ed un’immagine rinnovata della Repubblica di San Marino, più corrispondente alla realtà di un Paese virtuoso e meno succube di uno stereotipo purtroppo consolidato. L’obiettivo di chi ha lavorato al video, della durata di quasi 6 minuti, è quello di esaltare la parte positiva del Paese, quella che produce, crea, innova e tiene alti i colori della bandiera biancazzurra sotto la quale tutti gli intervistati operano con passione. Il breve documentario vuole mandare un messaggio molto chiaro: la Repubblica di San Marino ha una propria economia sana e invidiabile, che costituisce la base su cui si ergono i muri portanti del suo sistema, segnato da espressioni significative di eccellenza, da imprenditori che portano nel mondo il simbolo di questa Repubblica, di persone operose e creative, che hanno saputo distinguersi sui mercati internazionali e offerto al proprio paese esempi straordinari di competenza, di abilità, di passione e di lungimiranza raramente riscontrabili altrove. Negli intenti di chi l’ha creato, il video potrà rappresentare San Marino nelle occasioni più importanti, una fra tutte la prossima edizione dell’EXPO 2020 a Dubai, ma anche su tutti i media che così consentiranno di divulgare un messaggio rinnovato e più veritiero di quello che siamo e di quello che vogliamo essere. Domani, alle 11, in diretta dagli studi di Evolvency Srl il video verrà presentato alle autorità sammarinesi, a tutti i protagonisti e alle associazioni di categoria con gli autorevoli interventi dei Segretari di Stato Andrea Belluzzi, Roberto Ciavatta, Teodoro Lonfernini e Luca Beccari. Alla presentazione del video parteciperà anche il Presidente di ANIS Neni Rossini, oltre che tutti i protagonisti del filmato, tramite collegamento online che verrà predisposto per non creare assembramenti. Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato per il Lavoro e l’Informazione): “Un messaggio promozionale di una San Marino che deve rinnovarsi nella sua immagine. Un video emozionale che rappresenta sicuramente uno spaccato reale del tessuto economico del Paese. Una San Marino che guarda al futuro, rappresentata in maniera onesta e genuina”.



