BOLOGNA Presentato E’Bal – palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea

Si è tenuta mercoledì a Bologna, la Conferenza Stampa di presentazione di E’ BAL– palcoscenici romagnoli per la danza contemporanea, circuito cui gli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino aderiscono dal 2020, con l’inserimento all’interno della Stagione Teatrale di San Marino Teatro, lo spettacolo di Graces della danzatrice e coreografa Silvia Gribaudi ed organizzando con la stessa artista un laboratorio di danza che ha ottenuto grande partecipazione. In occasione della Giornata Mondiale della Danza E'BAL - palcoscenici per la danza contemporanea si rifonda con un nuovo Manifesto e un'intesa tra i partner rinnovando anche il Protocollo d’Intesa, in cui Ater Fondazione figura come capofila fino al 2022. La nuova rete di 11 enti tra teatri, festival, associazioni di spettacolo e centri di residenza regionali propone un cartellone di 40 eventi. Dieci gli appuntamenti per la stagione estiva dal 22 maggio al 4 settembre La nuova rete è costituita da 11 enti tra teatri, festival, associazioni di spettacolo e centri di residenza, che realizzeranno un cartellone regionale con oltre 40 eventi tra spettacoli, residenze, incontri e laboratori in oltre 20 spazi teatrali, configurandosi come un progetto particolarmente attento a perseguire l’obiettivo di far crescere in quantità e qualità il pubblico della danza contemporanea. E’Bal offrirà dunque agli spettatori la possibilità di coltivare e alimentare un proprio sguardo creativo sulla danza contemporanea attraverso un forte rapporto con lo spazio pubblico e le collettività che lo abitano, i territori, i paesaggi, gli spazi urbani e i teatri in cui l’evento si colloca, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni mediante progetti specifici rivolti alle scuole e alle famiglie. “Oggi il progetto di E'Bal si rafforza soprattutto sul piano strategico, di visione complessiva, di opportunità- ha dichiarato la presidente di Ater, Patrizia Orsola Ghedini -è un rafforzamento, in sostanza, capace di presidiare tutti gli aspetti della filiera della danza: dalla ricerca alla formazione, dal sostegno dei giovani autori alle performance negli spazi urbani, dalle residenze creative alla produzione degli spettacoli, alla loro circuitazione, fino alla formazione del pubblico, agli incontri con gli artisti e agli strumenti di accesso come l’utilizzo di una specifica card. Ognuno dei soggetti rappresenta un pezzo importante di questa strategia. Questo per me è E’Bal e per questo ringrazio tutti coloro che hanno aderito al progetto. “Questo- ha concluso Ghedini- è un risultato sicuramente importante, ma ciò che è ancora più importante è si dà avvio ad un grande laboratorio della danza contemporanea che rappresenta un unicum, anche nel panorama nazionale. Ed Ater metterà il massimo impegno nello svolgere il suo ruolo di capofila per essere all’altezza di questo compito”. Presente alla conferenza stampa anche il direttore di Ater Fondazione Roberto De Lellis. Dieci gli appuntamenti estivi, dal 22 maggio al 4 settembre, che anticipano il calendario a cui la rete sta già lavorando e che prevede un programma ricco di appuntamenti e incontri, a partire da settembre 2021. Il programma estivo coinvolge in particolare il Teatro Alice Zeppilli di Pieve di Cento (Bo), il Teatro Dimora Mondaino (Rn) e il Teatro Petrella di Longiano (Fc). Il progetto Nato in Romagna nel 2018 (da qui il nome E’BAL, che in dialetto significa il ballo) il progetto ha da subito perseguito lo scopo di rendere la Regione Emilia-Romagna il punto di riferimento della danza contemporanea italiana, collegando alcune tra le principali realtà del territorio, da quest’anno ancora più numerose con l’adesione di nuovi partner provenienti da Bologna e Ravenna. I soggetti che condividono il progetto dalle origini sono: L'arboreto – Teatro Dimora di Mondaino, il Comune di Rimini, Cronopios, Santarcangelo dei Teatri, Riccione Teatro, il Teatro del Drago, gli Istituti Culturali della Rep. di San Marino. Dal biennio 2021-2022 entrano in rete anche Cantieri Danza di Ravenna, e le bolognesi Associazione Danza Urbana e Associazione Liberty. ATER Fondazione, oltre a essere l’ente capofila, partecipa al progetto di rete con due spazi del suo Circuito: il Teatro Laura Betti di Casalecchio di Reno (Bo) e il Salone Snaporaz di Cattolica (Rn).





Ecco il calendario





