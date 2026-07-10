Presentato “Giovedì in Centro”, un’occasione per vivere il Centro Storico di San Marino ﬁno a tarda sera

L'estate sammarinese cambia passo e si riappropria dei suoi spazi più suggestivi nelle ore più fresche della giornata. Sotto la spinta della Segreteria di Stato per il Turismo e con il coinvolgimento attivo delle principali sigle economiche del Paese – Unione Sammarinese Commercio e Turismo (Usc), Unione Sammarinese Operatori del Turismo (Usot), Unione Nazionale Artigiani e PMI (Unas) e Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori (Osla) – prende il via la manifestazione "Giovedì in Centro". Un progetto condiviso che, nelle serate del 23 e 30 luglio, e poi ancora il 6, 13 e 27 agosto, trasformerà il cuore storico della Repubblica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un salotto a cielo aperto visitabile fino a tarda notte. L’iniziativa nasce per dare una risposta concreta e coordinata alla ricerca di nuove dinamiche di attrazione turistica e intrattenimento serale. I negozianti e i ristoratori del centro hanno risposto con entusiasmo, garantendo l'apertura straordinaria continuata delle attività fino alle 23:30. Non si tratterà semplicemente di una dilatazione degli orari di cassa, ma di una proposta integrata: il tessuto commerciale sammarinese si fa promotore di un'accoglienza viva, dove la convivialità incontra la cultura. Ad arricchire il cartellone delle serate sarà un programma di spettacoli dal vivo, giocoleria, e performance artistiche diffuse nelle principali piazze, con la direzione artistica del maestro Antonio Ramberti. Si esibiranno tra gli altri Ruben Camillas, One Man Pier, Morrys Joy, Massimo Marches e Stefano Zambardino, il mago Giais, Maestro & Presidente, Giampy, Dog e Mosquito Boogie, Bo Cassidy, Andy Mc Farlane e La Cantante Mascherata.

“Abbiamo voluto fortemente questa manifestazione – spiega il Segretario di Stato per il Turismo, Federico Pedini Amati – per dare un segnale di vitalità di un Centro Storico che ha un potenziale immenso nelle serate estive e, grazie alla sinergia totale con le associazioni di categoria, offriamo un format capace di coniugare il commercio, la grande tradizione enogastronomica e la nostra identità culturale. È un’esperienza che unisce la Repubblica e la rende ancora più competitiva nello scenario turistico internazionale”.

Fanno eco al Segretario di Stato i rappresentanti delle categorie, le quali hanno evidenziato come la risposta corale degli operatori dimostri la volontà di scommettere su un modello di accoglienza dinamico e integrato. Secondo la visione condivisa prolungare l'orario delle attività significa ridisegnare l'appeal del centro storico. L'obiettivo comune resta quello di trattenere sul Titano i flussi turistici della riviera e offrire ai residenti una proposta d'intrattenimento di assoluto livello, trasformando il giovedì sera in un appuntamento fisso dell'estate. L'offerta culturale della Repubblica farà la sua parte. Grazie alla disponibilità degli Istituti Culturali, i monumenti statali, i musei e le mostre in corso rimarranno accessibili al pubblico oltre i consueti orari, consentendo visite suggestive al chiaro di luna. Anche Poste San Marino garantirà l'apertura della storica sede di Piazza Garibaldi. Per agevolare i flussi e rendere l'esperienza indimenticabile, l'Associazione Treno Bianco Azzurro attiverà corse straordinarie dell’Elettromotrice storica AB03 a partire dalle 20:00 (ultima partenza alle 23:00, con gruppi di massimo venti persone per un viaggio di quaranta metri a ritroso nella memoria). Sul fronte della logistica e dei trasporti, la macchina organizzativa ha predisposto un potenziamento dei collegamenti per favorire la salita sul Titano e il rientro in riviera. Il servizio della Funivia rimarrà attivo fino all'1:00 di notte, mentre lo Shuttle Bus San Marino-Rimini vedrà l'aggiunta di due corse notturne in partenza dal Titano alle ore 22:00 e alle 23:15, intercettando le esigenze dei turisti della costa. Per chi desiderasse un percorso più strutturato, l'Ufficio del Turismo resterà a disposizione per pianificare visite guidate ad hoc e servizi speciali su misura. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale sul programma sono consultabili sul portale ufficiale dell'Ufficio del Turismo.

C.s. - Segreteria di Stato per il Turismo







