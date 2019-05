È stato ufficialmente presentato il 23° Festival internazionale della magia di San Marino in occasione del congresso mondiale di magia Masters of Magic in corso presso la Reggia di Venaria a Torino. Testimonial d eccezione il noto personaggio televisivo Raul Cremona . Presenti a Torino l'organizzatore mago Gabriel e la figlia Magica Gilly. La manifestazione patrocinata dalla Segreteria di stato per il turismo di San Marino è in programma dal 13 al 15 marzo prossimi.