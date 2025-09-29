TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:19 CdA San Marino Rtv: approvato il piano industriale 2025-27 18:42 Serie D e F: prima storica vittoria in D per il Tropical. La Sammaurese non reagisce 17:21 Grande partecipazione alla mostra micologica del Titano 16:31 Prime revoche della cittadinanza sammarinese per i naturalizzati che non hanno esercitato l'opzione 16:15 DG San Marino RTV: il 6 ottobre segnerà la “grande ripartenza” dell'Emittente di Stato 16:08 A Palazzo Begni l’incontro tra il Segretario Gatti e la Senatrice Spinelli su IGR e frontalieri 15:13 Tornano gli orti sociali: al via i bandi per l'assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso agricolo a Falciano 13:55 Murata-Pennarossa si giocano la Supercoppa Futsal 13:36 San Marino RTV: nuovi studi high tech pronti; si punta all'eccellenza. Oggi la visita dei Capi di Stato 13:07 Il San Marino Calcio muove la classifica
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Presentato il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto

29 set 2025
Presentato il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, nella giornata di oggi, ha presentato il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà pubblica ad uso orto, previsto dal Regolamento 28 gennaio 2015 n. 1. Il bando mette a disposizione 18 appezzamenti di circa 50 mq ciascuno, situati a Serravalle – località Falciano – su terreni a destinazione agricola. Gli orti verranno concessi in uso per tre anni, con un canone agevolato stabilito in base alla normativa vigente. L’iniziativa intende offrire ai cittadini l’opportunità di coltivare direttamente un orto, riscoprendo il valore della terra, delle tradizioni agricole e della sostenibilità, ma anche promuovendo momenti di socialità e comunità. L’attenzione alla qualità della vita, al consumo consapevole e al contatto diretto con la natura costituiscono infatti valori fondanti di questo progetto, che da anni incontra l’apprezzamento e la partecipazione della popolazione. Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e la documentazione da presentare sono indicati all’interno del bando, disponibile sul sito ufficiale  www.gov.sm  nella sezione Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici, o presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 30 ottobre 2025.

«Con questo bando – dichiara il Segretario di Stato Matteo Ciacci - prosegue il nostro impegno per un territorio più sostenibile, vicino alle esigenze concrete dei cittadini. L’assegnazione degli orti pubblici rappresenta un modo per ridare valore alla terra, creare comunità e rafforzare il legame con le nostre radici. Si tratta di un’iniziativa che unisce ambiente, benessere e socialità, e che conferma la volontà della Segreteria di Stato di lavorare in costante dialogo con le persone, offrendo strumenti utili e opportunità concrete per migliorare la qualità della vita».

Con questo nuovo bando, la Segreteria di Stato per il Territorio, insieme al lavoro dell’UGRAA, ribadisce la centralità del rapporto con la cittadinanza, l’impegno per la tutela del territorio e la promozione di un’agricoltura sostenibile e accessibile, confermando la volontà di costruire un futuro che sappia unire tradizione e innovazione.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio della Repubblica di San Marino





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa