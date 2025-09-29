Presentato il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto

Presentato il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno ad uso orto.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura, nella giornata di oggi, ha presentato il Bando 2025 per l’assegnazione di piccoli appezzamenti di terreno di proprietà pubblica ad uso orto, previsto dal Regolamento 28 gennaio 2015 n. 1. Il bando mette a disposizione 18 appezzamenti di circa 50 mq ciascuno, situati a Serravalle – località Falciano – su terreni a destinazione agricola. Gli orti verranno concessi in uso per tre anni, con un canone agevolato stabilito in base alla normativa vigente. L’iniziativa intende offrire ai cittadini l’opportunità di coltivare direttamente un orto, riscoprendo il valore della terra, delle tradizioni agricole e della sostenibilità, ma anche promuovendo momenti di socialità e comunità. L’attenzione alla qualità della vita, al consumo consapevole e al contatto diretto con la natura costituiscono infatti valori fondanti di questo progetto, che da anni incontra l’apprezzamento e la partecipazione della popolazione. Le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti e la documentazione da presentare sono indicati all’interno del bando, disponibile sul sito ufficiale www.gov.sm nella sezione Bandi, Appalti e Avvisi Pubblici, o presso l’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 13.00 del 30 ottobre 2025.

«Con questo bando – dichiara il Segretario di Stato Matteo Ciacci - prosegue il nostro impegno per un territorio più sostenibile, vicino alle esigenze concrete dei cittadini. L’assegnazione degli orti pubblici rappresenta un modo per ridare valore alla terra, creare comunità e rafforzare il legame con le nostre radici. Si tratta di un’iniziativa che unisce ambiente, benessere e socialità, e che conferma la volontà della Segreteria di Stato di lavorare in costante dialogo con le persone, offrendo strumenti utili e opportunità concrete per migliorare la qualità della vita».

Con questo nuovo bando, la Segreteria di Stato per il Territorio, insieme al lavoro dell’UGRAA, ribadisce la centralità del rapporto con la cittadinanza, l’impegno per la tutela del territorio e la promozione di un’agricoltura sostenibile e accessibile, confermando la volontà di costruire un futuro che sappia unire tradizione e innovazione.

c.s. Segreteria di Stato per il Territorio della Repubblica di San Marino

