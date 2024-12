Presentato il Calendario 2025 di Banca Sammarinese di Investimento agli Eccellentissimi Capitani Reggenti

I vertici di BSI, accompagnati dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, hanno presentato oggi, in anteprima agli Eccellentissimi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, il Calendario d'Arte 2025.

La pubblicazione, come di consueto curata dalla Fondazione Cino Mularoni, è quest'anno dedicata all'artista sammarinese THEA TINI e ne esplora parte della eclettica e variegata produzione artistica. Il titolo del Calendario è "Loving Kindness", termine che si può tradurre con "gentilezza amorevole", un concetto che invita tutti a riflettere sull'importanza di coltivare un atteggiamento di compassione, attenzione e rispetto reciproco, sia verso noi stessi che verso gli altri.

La gentilezza amorevole non è solo un atto di altruismo, ma una pratica quotidiana che parte dal prendersi cura di sé, riconoscendo la propria umanità e vulnerabilità, per espandersi verso gli altri con compassione, rispetto e apertura. In un mondo sempre più frenetico e disorientato, Loving Kindness suggerisce l'importanza di un approccio empatico che promuova relazioni autentiche e basate sulla comprensione reciproca, un invito a vivere e lavorare in un clima di rispetto e apertura, dove la comunicazione e l'ascolto reciproco possano generare un cambiamento positivo nelle dinamiche quotidiane.

Il Presidente Monti ha sottolineato come questo sia anche l'approccio che guida BSI nei confronti della propria clientela, rispettandone le necessità e i valori. Un impegno che si traduce in un contributo concreto alla costruzione di un'economia più equa, sostenibile e inclusiva. È grazie a questo atteggiamento che, anche quest'anno, BSI ha raggiunto risultati straordinari, consolidando la propria posizione nel mercato sammarinese e confermandosi come banca di riferimento per il territorio, i cittadini e le imprese.

BSI desidera esprimere il proprio sincero ringraziamento a tutta la clientela che, in numero sempre crescente, ha confermato la propria fiducia e rinnovato l'apprezzamento per i servizi offerti, consentendo alla Banca di raggiungere e mantenere risultati di eccellenza.



Comunicato stampa

