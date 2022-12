Presentato il concerto spettacolo JBEES IN ORCHESTRA III - Il meglio della Disco Music 70/80 in programma Giovedì 5 gennaio 2023

Torna in scena al Teatro Nuovo di Dogana (RSM), giovedì 5 gennaio 2023, JBEES IN ORCHESTRA III, 3^ edizione di un concerto spettacolo unico nel suo genere, mai realizzato prima nella Repubblica di San Marino. Alla presenza del Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e del Direttore dell’Ufficio del Turismo Annachiara Sica è stato presentato l’evento tutto sammarinese, dopo i sold-out delle prime 2 edizioni (5.1.2020 e 3.9.2020). Una modalità originale e molto apprezzata dai presenti, quella di aprire la conferenza con un intervento musicale acustico, dal terrazzino della sala del Palazzo del Turismo. Un trio formato da Giulia Boria (una delle cantanti JBees), Alessandro Silvagni (chitarrista JBees) e Aldo Zangheri (violista e direttore di Rimini Classica). JBO III è un concerto esclusivo con il meglio della disco music anni 70/80 e non solo. La musica dal vivo che si trasforma in uno spettacolo emozionante! Sul palco 3 realtà musicali ormai consolidate nel panorama musicale sammarinese-romagnolo.

• JBees, attualmente una delle migliori cover band 70/80 italiane, con formazione completa (12 elementi), l’unica con 3 frontwomen, Alberta Saccani, Giulia Boria e Sara Lombardini che non mancheranno di coinvolgere e “sconvolgere" con le loro strepitose voci e una carica inesauribile

• Orchestra d’archi di Rimini Classica diretta dal M° Aldo Zangheri;

• Corale San Marino diretta dal M° Fausto Giacomini. Arrangiamenti a cura del M° Marco Capicchioni.

• Special guests: Mario Mosca (voce), Emanuele Franca (chitarra), Moghe (voce e percussioni) e la new entry Luca Mattioni alle percussioni, che darà una marcia in più alla già potentissima sezione ritmica, per un totale di 50 artisti, 2 ore di musica e spettacolo, che divertiranno e faranno ballare il pubblico del Nuovo.

Come nella migliore tradizione dei JBEES, tutto quello che sentirete sarà SUONATO DAL VIVO, senza l’ausilio di basi registrate. Le migliori hit 70/80 con un repertorio arricchito e rinnovato rispetto al 2020. Michael Jackson, Madonna, EW&F, ABBA, Depeche Mode, Kool & The Gang, Marvin Gaye, Donna Summer, Scorpions, solo per citare alcuni dei 30 artisti italiani e internazionali, i cui brani saranno riproposti da JBO III. JBO III è una produzione JBees e Fun4all, patrocinata della Segreteria di Stato Turismo e realizzata in collaborazione con l’Ufficio del Turismo. Segreteria organizzativa Patrizia Gallo Events.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Il valore del concerto JBees in orchestra è alto, un progetto musicale che porta sul palco oltre 50 artisti, quasi tutti sammarinesi, richiede tanta precisione e un’organizzazione puntuale. L’evento del prossimo 5 gennaio merita attenzione e i dati che ci giungono dalle prevendite confermano l’apprezzamento del pubblico. Siamo lieti che il concerto rientri nei programmi de Il Natale delle Meraviglie, alla vigilia dell’Epifania. Ringrazio di cuore gli organizzatori che si sono prodigati per questa produzione”.

Gli ideatori ci tengono a sottolineare che JBO III è un brand concepito da SAMMARINESI, con tanti musicisti SAMMARINESI……per i SAMMARINESI, con la volontà di poter “esportare” lo show anche fuori confine, come già avviene per la band dei JBEES, che si esibisce in tutta la penisola, apprezzatissima per le sue trascinanti esibizioni. San Marino RTV è media partner dell’evento. Sponsors: PIùME, Copygraf, Ristorante Zodiaco, Titanka, Seriset.

Prevendita biglietti su VIVATICKET https://www.vivaticket.com/it/ticket/jbees-in-orchestra- iii/195365 o in tutte le rivendite autorizzate. Rivendita SAN MARINO - Free Shop presso Centro Commerciale Atlante Biglietto intero - 23€ + ddp

c.s. Ufficio del Turismo

