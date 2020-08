Presentato il libro di Eric Minetto “Ogni passo fa rinascere una brezza- Rinascere sul cammino di San Francesco”

Giovedì 20 agosto al “Castello del Circo” di Borgo Maggiore-Rep. San Marino si è svolta la presentazione del libro di Eric Minetto “Ogni passo fa rinascere una brezza- Rinascere sul cammino di San Francesco”, racconto fisico e spirituale del cammino compiuto dall’autore stesso. L’evento ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura. A intervistare l’autore Carlo Biagioli e Chiara Macina per zoomma.news, il portale artefice del format “Il circo letterario”, le suggestioni circensi si sposano con quelle della narrativa per ospitare una serie di appuntamenti letterari nel corso dei quali numerosi autori si alterneranno al circo per presentare i propri libri. A raccontare il primo appuntamento le parole di Eric Minetto stesso: “Il giullare di Dio. Così veniva anche chiamato san Francesco per la sua capacità di presentarsi nelle piazze e parlare di Dio in modo creativo, sorprendente e acrobatico. Come un trapezista fa alzare gli occhi del pubblico verso l’alto grazie ai suoi volteggi da brivido, allo stesso modo Francesco con volteggi di parole ispirate faceva alzare gli occhi della gente verso il regno dei cieli. Per questo il ‘Castello del Circo’ di Lucia Righi a San Marino mi è sembrato il posto migliore in cui presentare il mio libro sul Cammino di san Francesco ‘Ogni passo fa nascere una brezza’. Un libro che ripercorrendo gli ultimi passi di Francesco dal monastero francescano di La Verna a Assisi, fa tesoro dei tanti insegnamenti preziosi che il santo ci ha lasciato per aiutarci a tornare a vivere in gioia e semplicità. Un libro su san Francesco presentato sotto il tendone di un circo, già. Un circo che però Francesco avrebbe amato tantissimo, perché svuotato della sofferenza di animali costretti in gabbia e riempito della meraviglia di chi sa ancora far alzare gli occhi della gente verso l’alto. Che questo avvenga per ammirare il volo di un trapezista o per seguire la direzione del cielo indicata dalle parole di Francesco, poco importa. Sempre di meraviglia si tratta”.

