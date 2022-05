Presentato il libro ‘Siamo tutti non fungibili’ di De Simone e Giovanardi, la guida per un viaggio negli NFT all’alba di una nuova rivoluzione, il web 3.0. Un manuale per tutti, che spiega i primi semplici passi da compiere per iniziare ad affacciarsi al mondo degli NFT e del Metaverso. Per sapere a cosa prestare particolare attenzione, per scoprire come funziona e perché sta già rivoluzionando i mercati.

È stato presentato questa mattina, presso la Segreteria di Stato per l’Industria, il libro ‘Siamo tutti non fungibili’ di Diego De Simone ed Eugenio Giovanardi. In conferenza stampa erano presenti il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e gli autori De Simone e Giovanardi. Cittadino sammarinese, imprenditore e socio di due startup innovative a San Marino il primo, riminese di nascita, fondatore di una casa di produzione video e di una startup che si occupa di realtà virtuale il secondo, Diego ed Eugenio sono i fondatori di Moonia, il primo laboratorio italiano per accompagnare le aziende nel mondo NFT. Il libro è una guida semplice, alla portata di neofiti e curiosi che permette a tutti di apprendere nel dettaglio cosa sono gli NFT, come si sono evoluti, perché rappresentano un grande valore e soprattutto le opportunità che possono offrire. L’obiettivo del libro è educare, stimolare la curiosità, l’autonomia e la conoscenza da applicare a livello aziendale e creativo. Attraverso un’ampia panoramica sul mondo del web 3.0 e del metaverso, il volume traccia un’approfondita analisi sui casi studio dei grandi brand mondiali, indispensabile per cercare di capire quale sarà il futuro degli NFT nei diversi settori economici come turismo, musica, editoria, commercio, moda, eventi, e tanto altro. Oltre ad un’analisi tecnica e teorica, gli autori hanno delineato un dettagliato manuale pratico su come creare, vendere e comprare NFT, in sicurezza, senza dare niente per scontato. Istruzioni, passo dopo passo, su tutti gli aspetti operativi a partire dal design, la scrittura su blockchain, l’analisi dei vari marketplace disponibili – e dei loro pro e contro – fino agli strumenti che permettono di capire il reale valore e crescita nel tempo di un progetto. Inoltre, viene analizzato l’intero processo di vendita, dalla creazione di una collezione fino a come impostare un prezzo fisso di vendita o mettere all’asta. Edito da GoWare il libro è da oltre un mese primo nella classifica vendite di diverse categorie Amazon (a San Marino è disponibile anche presso la libreria Cosmo). Gli autori regalano un NFT a ogni lettore del libro per dare il via a iniziative di formazione per la community di appassionati e curiosi. Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino): “E’ fondamentale per le istituzioni essere al fianco dei professionisti e degli esperti che abbiamo dentro i nostri confini e che stanno affrontando, con grande successo anche al di fuori di quegli stessi confini, in questo caso con un prodotto editoriale, un tema fondamentale di prospettiva economica per la Repubblica di San Marino. Il nostro vantaggio è di essere stati tra i primi a normare il mondo degli asset virtuali, il decreto che abbiamo varato ha acceso riflettori importanti sul nostro paese, questo è il percorso che dobbiamo perseguire. Essere i primi ad avere una normativa precisa su questi argomenti garantisce la creazione di un contesto sicuro in cui poter sviluppare l’economia del futuro con il più alto grado di sicurezza possibile. Si tratta di una rivoluzione copernicana che stravolge l’economia esistente, strumenti come questi rappresentano un importante volano per la nostra economia, è fondamentale capire come San Marino può collocarsi sullo scenario internazionale’.

