Presentato il nuovo Profilo di Salute della Repubblica di San Marino - anno 2022.

Oggi, 24 luglio, presso la Sala il Monte, è stato presentato il "Profilo di salute" della Repubblica di San Marino per l’anno 2022, uno studio approfondito curato dall’Authority Sanitaria, che mette in relazione i dati di natura sanitaria con una analisi che comprende fattori economici, sociali e culturali. Uno degli obiettivi della pubblicazione è quello di mettere a disposizione della politica, degli amministratori e dei cittadini informazioni su alcuni degli aspetti più rilevanti dello stato di salute della popolazione residente a San Marino. Dopo il saluto del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni, il Dirigente dell’Authority Sanitaria Claudio Muccioli ha illustrato i punti salienti del Profilo. " I dati presentati - ha commentato il Segretario di Stato alla Sanità - descrivono una popolazione sammarinese in buona salute e forniscono importanti informazioni sui bisogni di salute dei nostri cittadini che ci consentono di organizzare al meglio i nostri servizi sanitari e socio-sanitari”. A San Marino, in cui vive una delle popolazioni più longeve al mondo, le malattie cardiovascolari, i tumori e le malattie del sistema respiratorio sono le principali cause di morte. I tassi di mortalità, cresciuti durante la pandemia COVID-19, stanno nuovamente scendendo verso i valori pre-COVID- 19, attestandosi al 7,8 per mille. Le malattie con maggiore impatto sulla salute e sulle risorse sanitarie sono quelle cardiovascolari, i tumori, le malattie respiratorie croniche e il diabete, che hanno in comune i seguenti fattori di rischio: fumo di tabacco, sedentarietà, cattiva alimentazione e consumo di alcol. Dalle indagini sui giovani sammarinesi in età scolare emerge che circa il 26% dei bambini è sovrappeso o obeso, e che negli adolescenti, soprattutto dopo la Pandemia COVID-19, destano preoccupazione il consumo di fumo di tabacco, l’abuso di alcol, l’uso di marjuana, le scorrette abitudini alimentari e la sedentarietà. "Tradizionalmente – ha spiegato il Dirigente dell’Authority Caudio Muccioli - ci occupiamo molto di malattia e meno di salute. Dobbiamo darci un metodo nuovo in cui la salute non sia un argomento riservato solo al sistema sanitario e socio-sanitario ma coinvolga anche i diversi ambiti della nostra società, che incidono maggiormente sui determinanti sociali di salute, quali istruzione, lavoro, reddito, stili di vita e ambiente in cui viviamo. La popolazione sammarinese sta invecchiando e noi dobbiamo guardare con lungimiranza ad un trend demografico che necessariamente si traduce in maggiori necessità in termini di assistenza socio-sanitaria e in politiche a sostegno degli anziani. Questo ci impone di mettere in atto una serie di azioni concrete per adeguare e riformare il sistema in modo di garantire agli anziani, non solo una lunga sopravvivenza, ma anche una buona qualità della vita. Allo stesso tempo, se consideriamo positivo un’alta aspettativa di vita alla nascita, dall’altra parte dobbiamo guardare alla preoccupante diminuzione delle nascite che vedono San Marino andare verso una progressiva diminuzione dei nuovi nati (205 nati nel 2022) e quindi verso un saldo naturale negativo della popolazione”. Per cui oggi più che mai è importante investire sulla salute e sulla centralità di un sistema sanitario e socio-sanitario avanzato e agire sul processo di alfabetizzazione sanitaria, educando i cittadini ai corretti stili di vita e all’adeguato accesso alle cure.

