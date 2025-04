Presentato il programma della 29ª edizione del Festival di Pennabilli (RN) L'autopoiesi come filo conduttore del 2025

Con una diretta radiofonica sulla web radio CFR - Cosmic Fringe Radio e in diretta sulla pagina Facebook del Festival, è stato presentato ieri il programma della 29ª edizione di Artisti in Piazza – Festival Internazionale di Arti Performative , che si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2025 nel borgo appenninico di Pennabilli , in Emilia-Romagna. In quattro giorni più di 50 artisti di circo, teatro, musica e danza arriveranno da tutto il mondo per animare strade, piazze e paesaggi del paese con centinaia di spettacoli. « Abbiamo scelto come tema dell'edizione 2025 l' autopoiesi , un concetto che arriva dalla biologia e che sentiamo profondamente nostro – racconta Enrico Partisani , direttore artistico del Festival – L'autopoiesi è la capacità di un sistema di rigenerarsi, mantenendo coerenza e identità. È quello che accade ogni anno a Pennabilli: il Festival cambia, si trasforma, accoglie nuovi linguaggi, ma resta fedele alla sua natura. Questo accade perché non è mai frutto di un gesto individuale: è il risultato di un processo condiviso, che nasce dalle relazioni, dal lavoro insieme, dall'energia che ognuno – artisti, volontari, pubblico, abitanti – porta dentro e intorno al Festival. Come una cellula, Artisti in Piazza si rinnova continuamente nello scambio con ciò che lo circonda: materia viva che si rigenera, si adatta e continua a pulsare insieme a chi lo abita. »

