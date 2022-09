Presentato questa mattina in conferenza stampa il Torneo dei Castelli di tiro con la balestra 2022

Alla presenza del Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini, del Direttore di Dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini in rappresentanza delle altre due Segreterie di Stato patrocinanti, Cultura e Turismo e dei Capitani di Castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini e Chiesanuova Marino Rosti (ultimo vincitore) è stato presentato questa mattina il Torneo dei Castelli di tiro con la balestra 2022, sono state illustrate le peculiarità dell’evento che risale al 1976 e che è uno dei tornei più importanti disputati dai tiratori sammarinesi che in genere gareggiano individualmente, pur se sotto i vessilli del proprio Castello, oppure nelle competizioni internazionali in rappresentanza della Repubblica di San Marino. In questa gara il tiratore invece compete per il proprio Castello per aggiudicarsi la coppa d’argento sbalzata a mano che viene rimessa in palio nell’edizione successiva (fino ad allora resta in esposizione nella Casa del Castello) e che resterà definitivamente soltanto a chi riuscirà nell’intento di vincerla per tre anni consecutivi. La gara vede sfidarsi i sei (per il primo anno, precedentemente erano 5) migliori tiratori di ciascun Castello della Repubblica e si terrà sabato 24 settembre dalle 17 in Cava dei Balestrieri ed è aperta al pubblico. Protagonisti della manifestazione saranno ovviamente i tiratori ma anche gli sbandieratori, i musici e i figuranti della Federazione Balestrieri Sammarinesi con i loro splendidi costumi che rievocano la fine del 1400. Elena Tonnini (Segretario di Stato per gli Affari Interni): “Come ogni anno organizziamo e questa conferenza per far conoscere una delle competizioni storiche più sentite, il Torneo dei Castelli di tiro con la balestra, una gara che coinvolge la nostra Federazione Balestrieri Sammarinesi e i nostri nove Castelli. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni patrocina la competizione insieme alle Segreterie di Stato per la Cultura e per il Turismo e insieme a tutte le Giunte di Castello che ringrazio per la collaborazione e per la passione. Un grazie è doveroso alla Federazione Balestrieri Sammarinesi che, ci tengo a sottolinearlo, è parte della storia della Repubblica ed è costantemente impegnata a far conoscere il Paese nel mondo. Invito la popolazione a partecipare a questo appuntamento che è importante anche in quanto evento identitario della nostra cultura”. Filippo Francini (Direttore Dipartimento Turismo e Cultura): “Il Torneo dei Castelli arricchisce il palinsesto degli eventi turistici e culturali della Repubblica di San Marino e contribuisce ad allietare il centro storico. Un evento prestigioso e sentito diventa attrazione. Come ha ricordato il Segretario di Stato per gli Affari Interni il valore culturale e rappresentativo dei Balestrieri è molto alto ed importate, insieme ai nostri monumenti, al nostro paesaggio e alle nostre tradizioni i Balestrieri incarnano quel senso di sammarinesità che ci lega alla Repubblica. Ai Capitani di Castello dico: vinca il migliore”. Stefano Ugolini (Presidente Federazione Balestrieri Sammarinesi): “Grazie ai Segretari di Stato coinvolti per il Patrocinio che ci hanno concesso. E’ un segno di riconoscimento della nostra attività, un’attività che portiamo anche nelle scuole sammarinesi per promuovere le tradizioni culturali del Paese. Il bando di arruolamento ai Balestrieri è attivo anche oggi e i numeri crescono, segno che l’impegno viene riconosciuto. La gara di domani è molto sentita, auspichiamo possa essere divertente e partecipata da sammarinesi e dai turisti che affollano il centro storico”. Marino Rosti (Capitano Castello Chiesanuova): “E’ stato bello vincere e portare questa coppa stupenda a Chiesanuova per mostrarla ai bambini delle nostre scuole. E chissà che succederà domani!”

