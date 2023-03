Presentato questa mattina in udienza dai Capitani Reggenti l’ultimo lavoro dell’Avvocato Luigi Lonfernini ‘Il Cittadino’

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi ha introdotto questa mattina in udienza dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta l’Avvocato Luigi Lonfernini in occasione della resentazione della sua ultima pubblicazione intitolata “Il Cittadino” che va ad aggiungersi alla sua già ricca e qualificata produzione scientifica. In questa ultima opera l’Avvocato Lonfernini – il cui impegno politico e istituzionale è sempre stato contraddistinto da un profondo attaccamento alla Repubblica e alle sue Istituzioni e da una grande attenzione alle peculiarità dell’ordinamento del nostro Stato - è andato oltre, compiendo una riflessione anche antropologica e sociologica sulla comunità sammarinese e sul concetto di “sammarinesità”.

Sua fonte di ispirazione è stato proprio il discorso di insediamento dei Signori Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Le parole solenni pronunciate dalle Loro Eccellenze costituiscono un richiamo per tutti i cittadini sammarinesi: ’Sentiamo pulsante la necessità di risvegliare l’orgoglio di essere cittadini sammarinesi, di tutelare e custodire le nostre tradizioni e di far riemergere il valore pieno di un’identità storica e politica unica e peculiare affinché ogni cittadino, ciascuno nella propria sfera di interesse, possa sentire ed esprimere il proprio essere parte di questa comunità…’. L’autore, ricostruendo i tratti identitari del popolo sammarinese, prova a far riscoprire al lettore l’orgoglio di appartenere a questa terra, meravigliosa nella sua unicità. Un messaggio indirizzato soprattutto ai giovani che dovrebbero riscoprire maggiormente l’eccezionalità dello status di cittadini sammarinesi.

Classe 1938, Lonfernini si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna e annovera prestigiosi incarichi istituzionali e politici che lo hanno visto, tra gli altri, ricoprire il ruolo di Presidente dell’Ordine degli Avvocati e Notai dal 1988 al 1996, di Membro del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino dal 1964 al 1978 e di Capitano Reggente nei semestri 1971-2001. E’ stato Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola Commerciale – Istituto Bancario Sammarinese dal 1996 al 2021. Luigi Lonfernini è già autore di diversi testi sul Diritto Sammarinese.

