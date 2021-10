Presentato “San Marino Halloween Express”

Un evento per vivere l’atmosfera da brividi di Halloween e contemporaneamente scoprire il Centro Storico e le gallerie di Montalbo e Borgo Maggiore Si avvicina una delle feste più attese da bambini e famiglie: Halloween. La “F.lli Benedettini SpA”, con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Turismo e in collaborazione con l'Ufficio del Turismo ha organizzato uno spettacolo itinerante che oltre a “spaventare” gli spettatori di tutte le età valorizzerà alcuni tra i luoghi più suggestivi della Repubblica di San Marino, in primis la zona della vecchia Stazione e ovviamente le gallerie di Montalbo e Borgo Maggiore. A partire dalle ore 16 di venerdì 29 ottobre partiranno le corse (con cadenza oraria) – dal Piazzale Ex Stazione Parcheggio 2 Bus - a bordo dell’Halloween Express un trenino che attraverso un percorso da 45 minuti sulle strade di San Marino passerà per le storiche gallerie di Montalbo, tra luci e installazioni dove performer intratterranno gli spettatori con show a tema. Corse previste venerdì 29 e Sabato 30 ottobre dalle ore 16 alle 22 e domenica 31 ottobre dalle ore 16 fino alle 23. L’evento è SOLD OUT. L’evento è stato presentato oggi in conferenza stampa dal Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati e da Roberto Benedettini di F.lli Benedettini. L’organizzazione comunica che sarà possibile salire sul San Marino Halloween Express solamente muniti di biglietto (cartaceo o digitale) e presentandosi con almeno 15 minuti di anticipo sull’orario della prenotazione alla partenza di Piazzale Ex Stazione.

Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Con grande piacere presentiamo un evento sostenuto dalla Segreteria di Stato per il Turismo per la festa di Halloween, un appuntamento sul calendario che ha acquisito nel tempo una sua valenza turistica. Ci avevamo provato anche lo scorso anno ma le condizioni legate alla pandemia non ci hanno permesso di organizzarlo. San Marino Halloween Express sarà una grande festa per famiglie e bambini con la valorizzazione delle nostre gallerie e del nostro centro storico, in particolare della zona dell’ex stazione. Presentare l’evento, a una settimana dalla partenza, e sapere che è tutto sold-out è davvero soddisfacente, crediamo che attorno a un progetto di questo tipo si possano anche realizzare altre iniziative”.

Roberto Benedettini (Gruppo F.lli Benedettini): “La nostra azienda crede nel valore delle gallerie da anni, abbiamo portato gruppi organizzati e realizzato, anche in passato, eventi aperti al pubblico. Quest’anno ci siamo inventati San Marino Halloween Express che ha colpito nel segno, a una settimana dall’evento siamo sold-out con oltre 1800 biglietti venduti sui 3 giorni (29, 30 e 31 ottobre). E’ un evento che ha richiesto un impegno notevole e un’organizzazione minuziosa. L’apprezzamento da parte del pubblico, non solo sammarinese, ci ha spinto ad aggiungere altre corse per bambini e famiglie e spettacoli notturni per gli adulti. Devo ringraziare il Segretario di Stato Federico Pedini Amati e l’Ufficio del Turismo per aver sostenuto la nostra idea”.

c.s. Ufficio del Turismo

