Presentazione agli Eccellentissimi Capitani Reggenti del Calendario Artistico “Vocazioni”

Presentazione agli Eccellentissimi Capitani Reggenti del Calendario Artistico “Vocazioni”.

Gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno ricevuto oggi, 7 settembre 2026, in Udienza l’artista, poeta e custode della tradizione sammarinese Francesco “Checco” Guidi, in occasione della presentazione del Calendario Artistico 2027 intitolato “Vocazioni”. Presente il Segretario di Stato per la Giustizia con delega alla Famiglia, Stefano Canti che ha sottolineato l’Alto valore del progetto sotto il profilo della solidarietà e della memoria, il calendario nasce infatti, dall’idea di offrire un sostegno concreto alle famiglie fragili del territorio, seguite da associazioni locali, attraverso un’iniziativa culturale foriera dell’unione di arte e beneficenza. Guidi ha scelto di realizzare una serie di ritratti a matita dedicati a figure – celebri e sammarinesi – che hanno improntato la loro vita a una vocazione: nella fede, nell’arte, nella musica, nella difesa dei diritti e della giustizia. Il progetto, intitolato “Vocazioni”, ha ottenuto il sostegno della Caritas San Marino, che riceverà l’intero ricavato della vendita del calendario durante le festività natalizie, con consegna ufficiale nelle mani del Referente Prof. Giovanni Ceccoli.

I Capitani Reggenti hanno espresso profonda gratitudine per l’iniziativa, sottolineando l’importanza del contributo che Francesco Guidi offre da sempre alla comunità sammarinese, un impegno che si traduce in progetti culturali e benefici, nella promozione della memoria storica e nella salvaguardia del dialetto sammarinese. Francesco Guidi, infatti, ha dedicato la sua produzione letteraria e poetica alla trasmissione del vernacolo, affinché le radici culturali più autentiche non vengano dimenticate. Attraverso poesie, laboratori e iniziative, ha reso la lingua e il dialetto strumenti vivi di identità e memoria collettiva.

Il Segretario Stefano Canti ha evidenziato come l’iniziativa di Checco Guidi nasca dall’ascolto attento delle difficoltà di tante famiglie sammarinesi e dalla volontà di trasformare l’arte in un gesto di vicinanza e sostegno. Dopo l’udienza istituzionale, il calendario sarà presentato al pubblico presso il Centro Atlante di Dogana, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e sensibilizzare sul valore della solidarietà.

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