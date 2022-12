Presentazione alla Reggenza del Calendario 2023 “Il Cammino del Titano” e della pubblicazione celebrativa dei 140° della fondazione di Cassa di Risparmio

Cassa di Risparmio, in Udienza innanzi alle Loro Eccellenze, ha presentato il Calendario 2023. Il nuovo progetto, “Il Cammino del Titano”, ha preso spunto dall’omonimo percorso inaugurato nel 2020, ma dall’”anello biancoazzurro” si è immediatamente esteso anche agli altri percorsi “tematici”. Si è voluto “regalare un viaggio all’interno del nostro territorio”. Queste sono le parole di Andrea Severi, curatore del progetto. È un Calendario che vuole essere un omaggio alla nostra Repubblica e un invito a tutti, non solo agli appassionati di escursionismo, per riappropriarsene e tutelarlo. Il Calendario ha quindi come tema la bellezza dei luoghi della nostra Repubblica attraverso un percorso ideale. Un cammino, sia fisico che spirituale, che si intreccia e si fonde costantemente e senza soluzione di continuità, attraverso gli scatti del fotografo Simone Maria Fiorani, in grado di cogliere magistralmente attimi unici e di straordinaria bellezza, e il contributo della scrittrice, la Dott.ssa Anna Chiara Macina. Nell’occasione, il Presidente Carloalberto Giusti ha omaggiato la Suprema Magistratura dello Stato della pubblicazione celebrativa dei 140 anni di vita della Cassa di Risparmio. Un’opera inedita che ripercorre, attraverso le parole di Verter Casali, la storia del nostro Paese, raccontando la nascita della S.U.M.S. e le ragioni che hanno portato poi alla creazione della Cassa di Risparmio, inaugurata il primo gennaio 1882, mettendo in risalto le iniziative e gli interventi a beneficio della intera comunità.

c.s. Cassa di Risparmio Repubblica di San Marino S.p.A.

