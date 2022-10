Presentazione Atti del XVII Congresso internazionale Città Murate Lions

Venerdì 21 ottobre 2022, alle ore 18.00, saranno presentati al Museo di Stato (Piazzetta Titano, 1 – San Marino) gli Atti del XVII Congresso Internazionale delle Città Murate Lions. Il Congresso, tenutosi a settembre 2021, è stato organizzato in collaborazione con gli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Archeologica), che dal 2016 stanno attuando un progetto di ricerca sulle fortificazioni del Monte Titano con l'Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma (responsabile di progetto: Daniele Ferdani). Il Monte Titano è il nucleo fondativo su cui si incentra la Repubblica di San Marino e, con il centro storico di San Marino, costituisce un peculiare paesaggio culturale in cui aspetti storici, monumentali e naturalistici sono strettamente interdipendenti e simbiotici. Le fortificazioni del Titano ne sono la rappresentazione più evidente, segno tangibile dell’impegno profuso nei secoli passati dai Sammarinesi a difesa della comunità. Un elemento identitario, quindi, da conoscere, tutelare e valorizzare. La pubblicazione degli Atti è un momento di comunicazione, rivolto anche a un pubblico non specialistico, del progetto di studio in corso. Dopo i saluti istituzionali, gli Atti contengono contributi di Gianluca Bottazzi e Paola Bigi (“Archeologia Medievale a San Marino. Considerazioni e prospettive”), Daniele Ferdani (“Archeologia dell’Architettura a San Marino. Analisi e sintesi di un complesso progetto di studio sull’edilizia fortificata medievale”) ed Emanuel Demetrescu (“Modelli 3D e archeologia virtuale. Prospettive di valorizzazione").

Cs Istituti Culturali