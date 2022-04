Presentazione attività della Ludoteca Pologioco - Anno 2021/2022

La Ludoteca Pologioco, rientra nel sistema formativo integrato del territorio e da sempre collabora con la scuola attraverso l’organizzazione di attività laboratoriali rivolte agli alunni dei diversi ordini scolastici. Quest’anno anche la Scuola Media Inferiore ha aderito alle esperienze laboratoriali della Ludoteca partecipando al progetto “Creazioni d’argilla”.

Altre attività vengono programmate per tutti i giovani cittadini e i loro accompagnatori con iniziative socio-culturali, ludiche, laboratoriali con il coinvolgimento di enti e associazioni presenti in territorio. Di seguito una sintesi delle iniziative svolte e in programmazione per la primavera e, in allegato, le locandine dei prossimi appuntamenti.



INIZIATIVE PER LE SCUOLE

Non potendo soddisfare tutte le possibili domande di partecipazione alle attività laboratoriali da parte di tutti gli ordini scolastici, l’organizzazione della Ludoteca prevede il coinvolgimento alle proposte per le scuole in modalità alternata tra la Scuola dell’Infanzia ed Elementari.

Per l’anno in corso è la scuola dell’Infanzia ad usufruire di questa opportunità.

Tutti gli ordini di scuola possono comunque utilizzare lo spazio gioco e lo spazio laboratorio per attività libere o inerenti la programmazione scolastica.

Gli insegnanti possono prendere in prestito giochi/giocattoli, libri, video, kit di laboratorio da poter utilizzare a scuola ed è inoltre possibile usufruire di un forno per cuocere manufatti in creta o vetro. Le operatrici sono disponibili per fornire, ai docenti, consulenze, informazioni e collaborazioni relative a laboratori, materiali, giocattoli.



I laboratori per le sezioni della scuola dell’infanzia sono:

• “L’albero e il bambino” - Laboratorio narrativo e manipolativo condotto dalla “Compagnia le pu-pazze”

• “I colori segreti della natura” passeggiata esplorativa alla raccolta di piante tintorie e realizzazione di colori naturali condotto dalla tintora Michela Pasini

• “La grande foresta” - Laboratorio teatrale dedicato al tema dell’ambiente condotto da “Bradipoteatar”

• “Le stagioni del vento” - Laboratorio narrativo e manipolativo condotto dalla “Compagnia le pu-pazze”

• “La fabbrica dei gessetti e prove su strada” - Realizzazione di gessetti e sperimentazione all’aperto, condotto dalle operatrici della Ludoteca

• “Aiuto, c’è un mostro!”- Letture di albi illustrati sulle paure e realizzazione di personaggi mostruosi con materiali di recupero, condotto dalle operatrici della Ludoteca.

• “Il mio erbario sammarinese” - Stampe a vapore su cartoncini con foglie e fiori tintorie, passeggiata esplorativa per la raccolta di foglie per la realizzazione di un erbario, condotto dalla tintora Michela Pasini.

Ad alcuni laboratori hanno collaborato i “Lettori con la valigia”.

A fine maggio saranno quasi 500 bambini che avranno partecipato ai laboratori organizzati dalla Ludoteca.

Progetto “Creazioni d’argilla” per le classi seconda della Scuola Media Inferiore in collaborazione con la “Cooperativa Sociale InVolo”.

Visita guidata al “Laboratorio Ceramica Barbò” e realizzazione di manufatti in argilla condotto dalle operatrici, presso il laboratorio della Ludoteca.

A fine anno scolastico i ragazzi che avranno partecipato all’esperienza saranno oltre 300.

INIZIATIVE PER GLI UTENTI SVOLTE DA LUGLIO 2021 A APRILE 2022

• Nove appuntamenti da giugno a agosto

“Un monte di libri” letture sul territorio con i “Letori con la valigia”

• 30 luglio - 1 agosto

“Laboratori allo Smiaf”

“Letture allo Smiaf” con i “Lettori con la valigia”

• 26 settembre

“Brrr… che paura un serpente!” Alla scoperta del fantastico mondo dei rettili.

Presso l’arboreto di Ca’ Vagnetto con il Centro Naturalistico e alcuni esperti del settore

• 16 Ottobre

“I colori della natura” passeggiata alla scoperta delle piante tintorie e sperimentazione dei colori

prodotti con le erbe raccolte con l’esperta Erica Angelini

• 16 ottobre

“Torneo lego” in collaborazione con Mirko Zonzini di “mattoncini famosi”

• Ottobre

Laboratori di halloween condotto dalle operatrici

• Dal 23 novembre

“Leggiamo con Gigio Valigio” incontri settimanali “LeggiAmo con Gigio Valigio” con i lettori volontari

“Lettori con la valigia”

Martedì - sala polivalente di Murata

Mercoledì – Centro Sociale di Dogana

Giovedì - “Casa Terenzi” a Domagnano

• Dicembre

“Natale in ludoteca” laboratori creativi condotti dalle operatrici

• Dicembre

“Magia di Natale” Letture con i “Lettori con la valigia” presso la Biblioteca di Stato

• Sabato 29 Gennaio

Collaborazione per la “Giornata della memoria” con Letture nel centro storico con i “Lettori con la valigia” e passeggiata con “Ass. Treno Bianco-Azzurro” organizzato dalla Giunta di Castello di Città

• Sabato 23 aprile dalle ore 16,00

- Incontro con l’autrice Laura Novello

- Letture per bambini dai 3 ai 7 anni

- Attività yoga per bambini

Presso “Parco Dante Alighieri” Serravalle

In collaborazione con Centro Sociale di Dogana e Giunta di Castello di Serravalle

PROSSIME INIZIATIVE APRILE/MAGGIO 2022

• Tutti i martedì e i sabato dei mesi di aprile e maggio

“Spring lab” per bambini* e ragazz*

Laboratori di riciclo, di argilla e di decorazione vasi con piantumazione fiori.

• Da martedì 26 aprile fino a giovedì 9 giugno alle ore 17

Ripresa incontri settimanali “LeggiAmo con Gigio Valigio” con i lettori volontari “Lettori con la valigia”

Martedì - sala polivalente di Murata

Mercoledì - parco Dante Alighieri Serravalle

Giovedì - “Casa Terenzi” a Domagnano

• Sabato 30 aprile dalle ore 9 alle 12,30 e dalle ore 15,00 alle 18,30

Invito speciale per bambin* e ragazz* ucraini ad incontrarsi in Ludoteca ad Acquaviva, conoscere il servizio, creare nel laboratorio e divertirsi nelle sale-gioco e nello spazio esterno allestito per l’occasione con i maxi-giochi.

• Sabato 7 maggio dalle ore 15

Torneo Lego per bambin* dai 5 agli 11 anni

Presso Spazio esterno della Ludoteca

In collaborazione con “Mattoncini Famosi”

• Sabato 14 maggio dalle 9:30 e dalle 15:30 con turni ogni 30 minuti

“C’era un volta… il treno”

Visita guidata per bambin*/ragazz* e loro accompagnatori presso il museo del “treno biancoazzurro”, la galleria “Il Montale” e la locomotrice. In collaborazione con Ass. Treno Bianco Azzurro

• Sabato 21 maggio e Sabato 28 maggio dalle ore 15 alle 17

“Senbazuru - Mille gru per la pace”

I/le bambin*/ragazz* e i loro accompagnatori, verranno guidati alla realizzazione di gru di carta che andranno a comporre una ghirlanda di origami da donare quale messaggio di pace.

Organizzato dall’Associazione San Marino - Giappone, in collaborazione con la Ludoteca Pologioco, con il patrocinio del consolato generale onorario del Giappone presso la Repubblica di San Marino.

• Venerdì 27 maggio ore 21

“Quelli della notte” - passeggiata notturna alla scoperta di insetti e animali notturni con gli esperti del Centro Naturalistico Sammarinese.

• Martedì 17 - 24 - 30 maggio ore 20,30

Corso di aggiornamento riservato ai “Lettori con la valigia” tenuto dall’esperta Alessia Canducci

