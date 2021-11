AVSI 21-22 Presentazione Campagna Tende: 'Lo sviluppo sei tu. Il tempo del coraggio'

Giovedì 25 novembre p.v., nell'ambito della cena sociale di solidarietà, verrà presentata la Campagna Tende di AVSI 21-22 con la testimonianza di Matteo Severgnini, volontario AVSI in Uganda e Direttore della Luigi Giussani High School di Kampala. ad 41 Gli obiettivi della Campagna Tende di quest'anno riguardano il sostegno a cinque realtà in diverse parti del mondo. Haiti/Il coraggio di un nuovo inizio Dopo il devastante sisma dello scorso agosto, il progetto vuole offrire un sostegno alla educazione di 952 bambini e contribuire alla ricostruzione di case, scuole e di edifici pubblici distrutti dal sisma. America Latina/La sfida educativa con CREN, Fundacion Sembrar e Crecemos Dijo Aiuto a bambini e ragazzi, alle loro famiglie e comunità in Ecuador, Messico e Brasile. Libano/La proposta dei giardini di comunità e il centro Fada2i Riqualificazione agricola di terreni abbandonati e sostegno a distanza di 1200 bambini e di 2850 famiglie. Italia/Con le famiglie italiane impoverite dalla crisi Sostegno alle famiglie italiane, ai bambini che hanno difficoltà di apprendimento e agli adulti per il loro reinserimento lavorativo. Nel corso della serata, grazie alla testimonianza di Matteo Severgnini, direttore della Luigi Giussani High School di Kampala, conosceremo poi da vicino l'impegno di AVSI in Uganda, realtà alla quale l'associazione sammarinese è particolarmente legata da oltre 25 anni e alla quale è dedicato il quinto progetto delle Tende: Uganda/Con il Meeting Point International e le Scuole Luigi Giussani a Kampala In Uganda, Paese che ha compiuto importanti passi di sviluppo, ma è segnato ancora da grande vulnerabilità, l'emergenza da COVID-19 ha acuito il disagio delle fasce più deboli della popolazione. Lo stato di emergenza, iniziato nel marzo 2020, ha causato notevoli difficoltà, specie per la chiusura delle scuole e dell'accesso a molti servizi. Con questo progetto AVSI affiancherà il Meeting Point International di Kampala nel garantire, in particolare a donne malate di AIDS, presso cliniche, ospedali convenzionati o a domicilio, una serie di aiuti: cure mediche, sostegno nutrizionale e psicosociale; realizzazione e potenziamento di piccole attività generatrici di reddito, attività di educazione al risparmio, corsi di alfabetizzazione per adulti, raggiungendo complessivamente 16.080 persone. Grazie al sostegno a distanza, le scuole primaria e secondaria Luigi Giussani garantiranno il percorso educativo ai bambini, e la cura per le loro famiglie e comunità. La cena di solidarietà, che si terrà presso il Ritrovo dei Lavoratori di Città giovedì 25 novembre alle ore 20.00, è aperta a tutti previa iscrizione (3337341486 Cesare e 3383688363 Francesco) e il ricavato sarà devoluto alla Luigi Giussani High School di Kampala. L'evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid vigenti.

